Oceny legionistów za mecz z Widzewem

Najwyższą notę za mecz z Widzewem przyznaliście Rafałowi Adamskiemu. Występ strzelca decydującej o zwycięstwie bramki oceniliście na 4,3 w skali 1-6. Nieco niższe noty uzyskali Hindrich i Elitim. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 2,3. W sumie oceniały 792 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.
Adamski 4,3
Hindrich 4,0
Elitim 3,9
Kapustka 3,8
Pankov 3,7
Piątkowski 3,6
Augustyniak 3,6
Kun 3,5
Nsame 3,3
Urbański 3,2
Szymański 3,2
Chodyna 2,9
Wszołek 2,8
Ruben Vinagre 2,7
Reca 2,4
Rajović 2,2