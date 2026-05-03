Wyniki 29. kolejki PLK: Odrabiali straty

Wyniki 29. kolejki:
Dziki Warszawa 78-73 (21-16, 20-26, 13-16, 24-15) Anwil Włocławek
Górnik Wałbrzych 90-107 (24-26, 29-31, 18-23, 19-27) Czarni Słupsk
MKS Dąbrowa Górnicza 85-90 (26-24, 21-20, 23-23, 15-23) Legia Warszawa
King Szczecin 88-85 (27-17, 18-21, 15-30, 28-17) Miasto Szkła Krosno
Trefl Sopot 88-86 (21-29, 19-23, 19-16, 29-18) Stal Ostrów Wielkopolski
GTK Gliwice 107-99 (27-19, 26-30, 34-23, 20-27) Twarde Pierniki Toruń
Zastal Zielona Góra 76-80 (29-29, 18-20, 15-18, 14-13) Śląsk Wrocław
Start Lublin 80-101 (19-21, 18-27, 21-22, 22-31) Arka Gdynia