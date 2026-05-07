Wyniki 30. kolejki PLK: Koniec rundy zasadniczej

Dzisiaj zakończyła się faza zasadnicza obecnego sezonu Orlen Basket Ligi. Najciekawiej zapowiadało się starcie Legii z Kingiem i... takie było. Obie drużyny mające ten sam bilans zajmowały czołowe dwa miejsca. Ostatecznie na Bemowie potrzebna była dogrywka, po której gospodarze cieszyli się z wygranej i 1. miejsca w tabeli. Na pożegnanie z ligą Miasto Szkło przegrało ze Śląskiem, który uzupełnił miejsce na podium.

Wyniki 30. kolejki:

Miasto Szkła Krosno 66-88 (16-24, 19-21, 17-19, 14-24) Śląsk Wrocław

Zastal Zielona Góra 105-86 (29-14, 26-25, 26-29, 24-18) Dziki Warszawa

Anwil Włocławek 94-70 (21-25, 24-10, 29-18, 20-26) Trefl Sopot

Stal Ostrów Wielkopolski 86-74 (28-25, 15-14, 22-23, 21-12) Górnik Wałbrzych

Czarni Słupsk 80-89 (12-29, 21-24, 19-14, 28-22) GTK Gliwice

Twarde Pierniki Toruń 95-86 (28-18, 18-26, 17-22, 32-20) Arka Gdynia

MKS Dąbrowa Górnicza 105-100 (22-27, 35-24, 23-23, 25-26) Start Lublin

Legia Warszawa 88-84 (15-25, 23-12, 15-21, 21-16, d. 14-10) King Szczecin



