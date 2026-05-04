Wyniki 29. kolejki III ligi: Zakończona seria Legii

W weekend rozegrano mecze 29. kolejki III ligi. Legia II Warszawa przegrała na wyjeździe z 3. aktualnie w tabeli ŁKS-em Łomża i na 21 zakończyła serię spotkań z rzędu bez porażki. Legioniści prowadzą w tabeli z 12-punktową przewagą i pewnie zmierzają do II ligi.
Do końca rozgrywek zostało jeszcze 5 kolejek.
Wyniki 29. kolejki:
Wisła II Płock 0-1 (0-0) Widzew II Łódź
Warta Sieradz 3-3 (1-3) Jagiellonia II Białystok
KS CK Troszyn 2-0 (0-0) Znicz Biała Piska
Ząbkovia Ząbki 0-3 (0-1) KS Wasilków
Mławianka Mława 3-2 (2-1) Broń Radom
Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-3 (1-2) Wigry Suwałki
GKS Bełchatów 3-1 (1-0) Olimpia Elbląg
ŁKS Łomża 3-0 (1-0) Legia II Warszawa
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-4 (2-1) GKS Wikielec
