Wyniki 30. kolejki III ligi: Legia o krok od awansu

W weekend rozegrano mecze 30. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała z Ząbkovią i już w środę może zapewnić sobie awans.
Drugie miejsce w tabeli zajmuje aktualnie Warta Sieradz.
Wyniki 30. kolejki:
GKS Wikielec 0-1 GKS Bełchatów
Broń Radom 1-1 KS CK Troszyn
Legia II Warszawa 2-0 (0-0) Ząbkovia Ząbki
Wisła II Płock 2-2 Lechia Tomaszów Mazowiecki
KS Wasilków 0-3 Warta Sieradz
Znicz Biała Piska 0-2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Wigry Suwałki 2-0 Mławianka Mława
Jagiellonia II Białystok 0-2 ŁKS Łomża
Widzew II Łódź 3-0 Olimpia Elbląg
