Mecz sezonu

Do końca ligowego sezonu zostały już tylko cztery spotkania. To właśnie na przestrzeni najbliższych trzech tygodni rozstrzygnie się czy kolejne rozgrywki zaczniemy w Ekstraklasie czy pierwszej lidze. Po ostatniej porażce z Lechem Poznań sytuacja w tabeli ponownie się mocno skomplikowała.

W piątek Legia podejmie na Łazienkowskiej jednego z głównych rywali w kontekście walki o utrzymanie. Przed rozpoczęciem 31. kolejki, Widzew Łódź ma zaledwie jeden punkt mniej od "Wojskowych" i w przypadku wygranej wyprzedzi ich, spychając jednocześnie do strefy spadkowej. Dla obydwu drużyn zwycięstwo w najbliższym spotkaniu może więc być niezwykle ważnym krokiem w kontekście utrzymania. W nieco lepszych nastrojach do piątkowego meczu podejdą goście, którzy przed tygodniem pokonali Motor Lublin 2-0, dzięki czemu podbudowali nieco swoje morale po wcześniejszej porażce z Radomiakiem Radom. Co jednak najważniejsze, trzy punkty pozwoliły im mocno przybliżyć się do opuszczenia strefy spadkowej. To, czy im się to uda, zależy już tylko od nich.

Ogromne oczekiwania i rozczarowanie

Ten sezon dla Widzewa to istny rollercoaster. Klub miał bardzo duże ambicje, co znalazło odzwierciedlenie w przeprowadzanych transferach. Najbliższy rywal Legii wydał m.in. 5,5 mln euro na Osmana Bukariego, 3,1 mln euro na Przemysława Wiśniewskiego, 3 mln euro na Emila Kornviga czy po 2 mln euro za Andiego Zeqirego i Steve'a Kapuadiego. Wielkie wydatki na nic się jednak zdały. Początkowo za poukładanie drużyny odpowiadał Željko Sopić, od sierpnia był to już Patryk Czubak, a od października Igor Jovićević. Każdy kolejny wybór okazywał się co najmniej tak nietrafiony jak poprzedni. W marcu zarząd zdecydował się sięgnąć po trenera zaprawionego w ligowych bojach, który zna smak zarówno walki o najwyższe cele jak i o utrzymanie - postawiono na Aleksandara Vukovicia. Jak na razie pod wodzą Serba Widzew zagrał siedem meczów, w których przegrał tylko raz - w 29. kolejce przeciwko Radomiakowi. Oprócz tego zanotował trzy remisy i trzy wygrane (m.in. z Lechem Poznań). Dużą bolączką Widzewa pozostają mecze wyjazdowe. W ostatnich pięciu spotkaniach poza swoim stadionem wygrał tylko raz. Imponująca jest natomiast defensywa. Widzew w tym roku stracił tylko dziewięć goli w dwunastu meczach.





Jednak z Augustyniakiem

Legia natomiast ostatnio zanotowała bolesną porażkę w Poznaniu. Tym samym stołeczny zespół zakończył swoją serię dziesięciu meczów bez porażki, co było zdecydowanie najlepszym wynikiem wśród wszystkich ligowych drużyn. O rywalizacji z Lechem nie można powiedzieć niemal nic pozytywnego. Cztery stracone gole w pierwszej połowie całkowicie zamknęły mecz, chociaż należy pamiętać, że większość z nich podopieczni Marka Papszuna stracili grając w osłabieniu. Już w 21. minucie czerwoną kartką ukarany został Rafał Augustyniak. Pomocnik w piątek będzie mógł jednak zagrać, gdyż kartka została anulowana przez Komisję Ligi i uznana jako pokazana niesłusznie.

Augustyniak pod wodzą Papszuna jest etatowym zawodnikiem pierwszej jedenastki. Kapitan Legii wychodził od pierwszej minuty we wszystkich spotkaniach tego roku z wyjątkiem tego z 1 lutego, który otwierał rundę wiosenną Ekstraklasy. Wówczas na murawie pojawił się, ale dopiero w drugiej połowie, zmieniając Petara Stojanovicia. Wszystko wskazuje na to, że Augustyniak zagra w piątek przeciwko Widzewowi, który jest jego byłym klubem. Niewykluczone, że w odwrotnym kierunku powędruje inny legionista. W połowie tygodnia pojawiły się spekulacje, że łodzianie rozpoczęli już negocjacje w sprawie pozyskania Juergena Elitima. Wraz z końcem sezonu pomocnikowi wygasa kontrakt i szanse na jego pozostanie na Łazienkowskiej nie wydają się obecnie zbyt duże.

Uśpione zagrożenie

W tym sezonie najlepszym strzelcem Widzewa jest Sebastian Bergier, który w tym roku zgubił jednak formę. Napastnik w sumie strzelił dla Widzewa aż 12 goli, jednak tylko trzy z nich miały miejsce w ostatnich pięciu miesiącach. Co więcej, Bergier dwie z tych trzech bramek zdobył z rzutów karnych. 26-latek jest jednak ważnym ogniwem łódzkiej ofensywy. Mogła się również przekonać o tym Legia. W listopadzie zeszłego roku zawodnik strzelił dla Widzewa gola w zremisowanym 1-1 starciu ze stołecznym klubem. Oprócz niego warto także być czujnym na Frana Álvareza, który od kilku sezonów prezentuje w Łodzi stałą wysoką formę.

Gdzie obejrzeć?

Mecz 31. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Widzew Łódź odbędzie się w piątek, 1 maja o godz. 20:30. Transmisja w Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4 i Canal+ 4K Ultra HD.






