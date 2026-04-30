Widzew nie wygrał na Legii od 29 lat

Mija 29 lat od kiedy Widzew Łódź zdołał wywieźć trzy punkty z Łazienkowskiej 3. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w czerwcu 1997 roku, gdy "Wojskowi" przegrali mecz o mistrzostwo 2-3. Od tamtej pory Legia u siebie pokonała łodzian 15 razy i 2 razy zremisowała. Według bukmacherów FORTUNY ekipa Marka Papszuna jest faworytem piątkowej potyczki o utrzymanie w Ekstraklasie.

Bilans meczów Legii z Widzewem:

Mecze: 85

Wygrane Legii: 44

Remisy: 21

Porażki Legii: 20

Bilans bramek: 132-75

Najwyższe zwycięstwo Legii w historii:

08.06.2004 - Legia 6-0 Widzew

04.07.1948 Legia 6-0 Widzew

Najwyższa porażka u siebie:

4 razy jedną bramką:

04.06.1977 - Legia 0-1 Widzew (PL)

02.05.1987 - Legia 0-1 Widzew

22.05.1996 - Legia 1-2 Widzew

18.06.1997 - Legia 2-3 Widzew

​ Wiosną Widzew punktuje nieci słabiej niż Legia - 16 punktów. Legia 18 punktów w 12 meczach.

​ Widzew jest drugą najgorszą drużyną na wyjazdach z całej Ekstraklasy - słabsza jest tylko Arka Gdynia.

​ Legia nie wygrała 12 kolejnych meczów wyjazdowych w lidze

Bukmacherzy faworyzują Legię

Aktualne kursy w Fortunie kształtują się następująco:

Legia -2.11

remis - 3.15

Widzew – 3.50

Oferta na start!

Sponsor Legii przygotował ofertę dla nowych graczy - do 300 zł bez ryzyka we Freebetach. Wystarczy założyć konto w Fortunie i postawić pierwszy kupon za min. 50 zł z kursem min. 2.50. Niezależnie od rozstrzygnięcia – otrzymasz 3 x 50 zł w formie Freebetów.

Następnego dnia po rejestracji rozpoczynasz 5 dni z Freebetami. Codziennie w tym czasie za kupon postawiony za min. 20 zł z kursem min. 2.50 odbierasz 25 zł Freebetu.



​ FORTUNA: SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKŁADÓW + ODBIERZ 300 ZŁ WE FREEBETACH

Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Widzewem w Warszawie:



29.04.2011 - Legia 1-0 Widzew

23.10.2011 - Legia 2-0 Widzew

26.10.2011 - Legia 3-0 Widzew (PP)

23.11.2012 - Legia 1-0 Widzew

20.07.2013 - Legia 5-1 Widzew

24.02.2023 - Legia 2-2 Widzew

03.09.2023 - Legia 3-1 Widzew

03.11.2024 - Legia 2-1 Widzew

Mecz 31. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Widzew Łódź odbędzie się w piątek, 1 maja o godz. 20:30.

W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.