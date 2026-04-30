Widzew nie wygrał na Legii od 29 lat

Mija 29 lat od kiedy Widzew Łódź zdołał wywieźć trzy punkty z Łazienkowskiej 3. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w czerwcu 1997 roku, gdy "Wojskowi" przegrali mecz o mistrzostwo 2-3. Od tamtej pory Legia u siebie pokonała łodzian 15 razy i 2 razy zremisowała. Według bukmacherów FORTUNY ekipa Marka Papszuna jest faworytem piątkowej potyczki o utrzymanie w Ekstraklasie.

Bilans meczów Legii z Widzewem:

Mecze: 85
Wygrane Legii: 44
Remisy: 21
Porażki Legii: 20
Bilans bramek: 132-75

Najwyższe zwycięstwo Legii w historii:

08.06.2004  - Legia 6-0 Widzew
04.07.1948 Legia 6-0 Widzew

Najwyższa porażka u siebie:

4 razy jedną bramką:
04.06.1977 - Legia 0-1 Widzew (PL)
02.05.1987 - Legia 0-1 Widzew
22.05.1996 - Legia 1-2 Widzew
18.06.1997 - Legia 2-3 Widzew

 Wiosną Widzew punktuje nieci słabiej niż Legia - 16 punktów. Legia 18 punktów w 12 meczach.

​ Widzew jest drugą najgorszą drużyną na wyjazdach z całej Ekstraklasy - słabsza jest tylko Arka Gdynia.

 Legia nie wygrała 12 kolejnych meczów wyjazdowych w lidze

Bukmacherzy faworyzują Legię

Aktualne kursy w Fortunie kształtują się następująco:
Legia -2.11
remis -  3.15
Widzew – 3.50

Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Widzewem w Warszawie:

29.04.2011 - Legia 1-0 Widzew
23.10.2011 - Legia 2-0 Widzew
26.10.2011 - Legia 3-0 Widzew (PP)
23.11.2012 - Legia 1-0 Widzew
20.07.2013 - Legia 5-1 Widzew
24.02.2023 - Legia 2-2 Widzew
03.09.2023 - Legia 3-1 Widzew
03.11.2024 - Legia 2-1 Widzew

Mecz 31. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Widzew Łódź odbędzie się w piątek, 1 maja o godz. 20:30.

Komentarze (3)

Erytrocity - 14 minut temu, *.plus.pl

Brawo! Musieliście to napisać? Akurat teraz? No to już wiadomo, że w piątek kolejna klątwa zostanie przełamana. Dzięki 😜

Miodulski musi odejść - 34 minuty temu, *.72.4

Legia nieudacznika, konfabulanta i pozoranta Miodulskiego lubi kończyć rożne serie. Znaczy się porażka.

Typek - 26 minut temu, *.134.6

@Miodulski musi odejść: To prawda za Mioduskiego wiele niechlubnych rekordów zostało pobitych... oby nie ten!

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
