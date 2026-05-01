Ce(L)ownik: Skromna wygrana Legii

Przed meczem Legia Warszawa - Widzew Łódź, który odbędzie się w piątek, 1 maja o godz. 20:30 w Warszawie, oddaliście 1102 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 64% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 11% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 25% typuje zwycięstwo Widzewa Łódź.

‌​‌ FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH

Najczęściej typowanym wynikiem jest 1-0 (19,2% głosów).

Kolejne w zestawieniu są:

2-0 - 17,9%

2-1 - 10,0%

0-2 - 8,1%

0-1 - 7,8%

Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 1,44 a Widzew Łódź 0,7.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!

‌​‌ SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



