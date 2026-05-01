Legioniści na podium w Brandenburg Cup 2026

W dniach 22–26 kwietnia 2026 roku we Frankfurcie nad Odrą odbyły się międzynarodowe zawody Brandenburg Cup 2026 w strzelaniu do rzutków, w których startowali zawodnicy Legii. W konkurencji Trap Juniorek 1. miejsce wywalczyła Wiktoria Wysocka, trzeci wśród Juniorów był Sebastian Ruta. W Super Finale nasi reprezentanci uplasowali się tuż za podium - na 4. miejscu.



W rywalizacji Senior Trap zwyciężył Wołodymyr Yazykov, który również zakończył udział w Super Finale na wysokiej, 4. pozycji. W konkurencji Skeet Juniorów Krystian Tyrka zajął 13. miejsce. Dodatkowo, w konkurencji Trap (kategoria B), Szymon Ruta zdobył 3. miejsce.