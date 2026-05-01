Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Młodzieżowe zespoły Legii nadal nie zakończyły sezonu. W ostatnich dniach swoje mecze rozgrywali najmłodsi legioniści, a także drużyna żaka młodszego.

REKLAMA

MINI HOKEJ

Na turnieju mini hokeja w Poznaniu daliśmy pograć zawodnikiom, walczącym o miejsce w pierwszym składzie. Waleczna postawa i mądra gra pozwoliła, by AH Legia zajęła trzecie miejsce. Choć nie ustrzegliśmy się błędów, to drużyna zagrała dobre zawody. Musimy pracować, by lepiej wchodzić w mecz, bardziej skupionym, móc ustrzec się szybkiej straty bramek, jak choćby w meczu z drużyną gospodarzy. Jednakże wszystkie błędy traktujemy jako platformę do rozwoju. Razem walczymy, razem trenujemy, razem się uczymy!

Legia - GAS Olivia 2-0

Legia - MKS Sokoły Toruń 1-2

Legia - PTH Koziołki 0-2

Legia - ŁKH Łódzki Klub Hokejowy I 3-0

Legia - Sokoły Toruń 3-1





ŻAK MŁODSZY

AH Legia - UKS Wikingowie Elbląg 16-1 (3-0, 9-0, 4-1)





Drużyna żaka młodszego podejmowała na COS Torwar elbląskich Wikingów. Początek meczu nie należał do najlepszych. Zawodnicy grali zbyt indywidualnie i asekuracyjnie, co przełożyło się na małą liczbę oddanych strzałów na bramkę przeciwnika. Od drugiej tercji gra zaczęła się układać dużo lepiej. Dużo akcji, w których uczestniczyli zawodnicy całej piątki przebywającej na lodzie, wymiana podań, gra z obrońcami oraz mniej indywidualnej gry przyniosły efekt w postaci wielu okazji do zdobycia bramek w tym spotkaniu. Jak widać systematyczna praca na treningach małymi krokami przynosi pożądane efekty.