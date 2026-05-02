Tomasz Bartnik mistrzem Europy!

Zawodnik Legii Warszawa - Tomasz Bartnik zdobył złoty medal na Mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji Karabin Standard 3 postawy 300m. Legionista podczas zawodów rozgrywanych w chorwackim Osijeku zdobył 589 pkt. i wywalczył tytuł Mistrza Europy.



Tomasz Bartnik uzyskał w poszczególnych postawach: 197 pkt. w klęczeniu, 197 pkt. w leżeniu i 195 pkt. w pozycji stojącej. Dwa punkty mniej miał Pascal Bachmann-Senti ze Szwajcarii. Jutro jeszcze jeden start zawodnika Legii w Osijeku z 300 metrów.