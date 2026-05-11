2500. ligowy mecz Legii

Spotkanie z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza było wyjątkowym w historii naszego klubu. Dla Legii Warszawa był to mecz nr 2500 w najwyższej klasie rozgrywkowej, co jest najlepszym osiągnięciem spośród wszystkich drużyn. Legia potrzebowała 89 sezonów, żeby osiągnąć tak okazałą liczbę.

Oprócz stołecznej ekipy, tylko trzy drużyny przekroczyły dotychczas barierę 2000 spotkań. Wisła Kraków - 2231 meczów (82 sezony), Ruch Chorzów - 2101 (78) oraz Górnik Zabrze - 2013 (68).

Biorąc pod uwagę oficjalne rozstrzygnięcia, legioniści są liderem tabeli wszech czasów w liczbie zdobytych punktów (3635), a także zdobytych bramek (4145).





Najwięcej meczów w Ekstraklasie (z uwzględnieniem 32. kolejki obecnego sezonu)

1. Legia Warszawa - 2500 (89 sezonów)

2. Wisła Kraków - 2231 (82)

3. Ruch Chorzów - 2101 (78)

4. Górnik Zabrze - 2013 (68)

5. Lech Poznań - 1918 (65)

6. ŁKS Łódź - 1790 (67)

7. Pogoń Szczecin - 1615 (53)

8. Śląsk Wrocław - 1439 (46)

9. Cracovia - 1263 (47)

10. Widzew Łódź - 1209 (39)

Bilans Legii w lidze:



1227 (49%) ZWYCIĘSTW

624 (25%) REMISÓW

649 (26%) PORAŻEK

bilans bramek: 4146-2643

średnia pkt: 1.72

bramki zdobyte na mecz: 1.66

bramki stracone na mecz: 1.06

Liczba meczów bez zdobytej bramki: 584

Liczba meczów bez straconej bramki: 950