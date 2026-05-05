Wypożyczeni: Honorowa bramka Szczepaniaka

To nie był udany weekend dla wypożyczonych legionistów. Choć Igor Strzałek zaliczył asystę, to jego Termalika spadła z ekstraklasy. Mateusz Szczepaniak wyprowadził Pogoń Grodzisk Mazowiecki na prowadzenie, ale to Wieczysta trafiła cztery razy do bramki. "Czwórkę" przyjęli również gracz z Siedlce. Solidny poziom trzyma Sergio Barcia, którego Las Palmas zaliczyło kolejną wygraną.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) zagrał do 58. minuty w przegranym 1-5 meczu z GKS Katowice. Strzałek zaliczył asystę przy bramce Kamila Zapolnika na 1-3. Po tej porażce stało się pewne, że z zespół z Niecieczy spadnie z Ekstraklasy.

I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki otrzymała bolesną lekcję od Wieczystej Kraków przegrywając 1-4. Grodziszczanie stracili cztery bramki w ciągu... 13. minut. Jedyną bramkę dla Pogoni zdobył Mateusz Szczepaniak trafiając na 1-0 w 49. minucie. 19-latek rozegrał pełne spotkanie. Stanisław Gieroba oraz Oliwier Olewiński zostali zmienieni w 80. minucie, a Jakub Adkonis wszedł na boisko w 72. minucie.



Pogoń Siedlce również straciła cztery bramki, ale od ŁKS-u Łódź. Bartosz Dembek rozegrał całe spotkanie, a Jakub Zbróg zszedł z murawy w przerwie meczu.

Wojciech Banasik zagrał całe spotkanie w barwach Polonii Bytom, która pokonała 3-2 Polonię Warszawa.

II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie grał w przegranym 0-2 meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała

Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia i jego UD Las Palmas wrócili na zwycięskie tory na dobre. Ekipa z Wysp Kanaryjskich wygrała 5 z 6 ostatnich spotkań, co nadal ich czyni kandydatem do awansu do LaLiga. Tym razem Barcia i spółka pokonali 2-1 Real Valladolid a sam zawodnik rozegrał cały mecz kończąc go z żółtą kartką. Wygrał 6 z 10 pojedynków, miał 3 przechwyty oraz 4 wybicia. Do tego zaliczył 72 na 75 celnych podań z czego 6 miało miejsce w tercję ataku.

