Wyniki legionistek w turnieju w Madrycie

W Madrycie rozegrany został tenisowy turniej ITF Open Internacional W15 Bewzo Osuna 2026, w którym udział wzięła zawodniczka Legii, Monika Stankiewicz. Legionistka była rozstawiona z szóstką i ostatecznie rywalizację zakończyła na 1/8 finału.

Stankiewicz w pierwszej rundzie pokonała Hiszpankę, Soranę Matis 6-4, 6-2, ale w kolejnej rundzie przegrała z Argentynką, Nadią Podoroską 3-6, 3-6. Druga z legionistek, Natalia Kłys przegrała w kwalifikacjach z Rosjanką, Miroslavą Medvedevą 2-6, 7-6(5), 8-10. W grze podwójnej Stankiewicz wraz z Niemką, Marie Vogt dotarły do półfinału.

Wyniki legionistek:
I runda: Monika Stankiewicz/Marie Vogt (Niemcy) - Madalena Matias (Portugalia)/Maria Trujillo Garnica (Hiszpania) 7-6(2), 6-1
II runda: Stankiewicz/Vogt - Andrea Burguete Beltran/Amanda Monter Khaghani (Hiszpania) 6-1, 6-2
1/2 finału: Stankiewicz/Vogt - Celia Cervino Ruiz (Hiszpania)/Tamara Stamkova (Słowacja) 3-6, 6-7(4)

I runda: Monika Stankiewicz - Sorana Matis (Hiszpania) 6-4, 6-2
II runda: Monika Stankiewicz - Nadia Podoroska (Argentyna) 3-6, 3-6

I runda el.: Natalia Kłys - Miroslava Medvedeva (Rosja) 2-6, 7-6(5), 8-10



