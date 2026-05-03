Zadrożna druga w deblu w Tennis Europe U-14 w Ulcinj

W miejscowości Ulcinj w Czarnogórze, rozegrany został tenisowy turniej z cyklu Tennis Europe U-14 - Cungu Open 2026. Tenisistka Legii, Lena Zadrożna dotarła do ćwierćfinału gry pojedynczej oraz zajęła drugie miejsce, wraz z Greczynką Ioanną Tsepetonidou, w grze podwójnej.
Wyniki legionistki:
I runda: Lena Zadrożna - Nergis Nikprela (Albania) 6-2, 6-1
II runda: Lena Zadrożna - Lina Redza (Kosowo) 6-1, 6-0
1/4 finału: Lena Zadrożna - Aleka Kukrik (Serbia) 1-6, 2-6
1/4 finału: Lena Zadrożna/Ioanna Tsepetonidou (Grecja) - Maria Eugenia Panait (Rumunia)/Ljubica Stojiljkovic (Serbia) 6-1, 6-1
1/2 finału: Zadrożna/Tsepetonidou - Dea Krstevska (Macedoania)/Hana Veseli (Kosowo) 6-0, 7-5
Finał: Zadrożna/Tsepetonidou - Aleka Kukrik/Kasija Kukrik (Serbia) 4-6, 7-6, 6-10