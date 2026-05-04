Wrotkarstwo

Legioniści na podium w kat. wiekowych w MP w półmaratonie

2026-05-03 | Dominika Sadowska | fot. LL
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Poznaniu rozegrane zostały mistrzostwa Polski w półmaratonie w jeździe szybkiej na rolkach. Zawodnicy łyżwiarskiej Legii wywalczyli trzy medale w kategoriach wiekowych. Dominika Sadowska (43:43.10 min.) zdobyła srebrny medal w kat. K30 (ósme miejsce open), a Michalina Kwiecień (44:51.60 min.) srebro w kat. K15 (dwunasta lokata).

REKLAMA

Łukasz Warchoł (38:19.95 min.) był drugi w kat. M40 (ósme miejsce open), a Marcin Sadowski z czasem 38:19.95 min.

Wyniki legionistów:
Kobiety: 8. Dominika Sadowska, 12. Michalina Kwiecień, 21. Monika Sawicka, 22. Kamila Bilska, 72. Agata Klisińska, 99. Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk

Mężczyźni: 8. Łukasz Warchoł, 12. Marcin Sadowski, 26. Paweł Prajsnar, 48. Łukasz Dmowski, 96. Mateusz Balcerzak

https://wyniki.b4sport.pl/wrotkarska-majowka-2026/m1442.html


Dominika Sadowska
fot. LL


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.