Legioniści na podium w kat. wiekowych w MP w półmaratonie

W Poznaniu rozegrane zostały mistrzostwa Polski w półmaratonie w jeździe szybkiej na rolkach. Zawodnicy łyżwiarskiej Legii wywalczyli trzy medale w kategoriach wiekowych. Dominika Sadowska (43:43.10 min.) zdobyła srebrny medal w kat. K30 (ósme miejsce open), a Michalina Kwiecień (44:51.60 min.) srebro w kat. K15 (dwunasta lokata).



Łukasz Warchoł (38:19.95 min.) był drugi w kat. M40 (ósme miejsce open), a Marcin Sadowski z czasem 38:19.95 min.

Wyniki legionistów:

Kobiety: 8. Dominika Sadowska, 12. Michalina Kwiecień, 21. Monika Sawicka, 22. Kamila Bilska, 72. Agata Klisińska, 99. Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk

Mężczyźni: 8. Łukasz Warchoł, 12. Marcin Sadowski, 26. Paweł Prajsnar, 48. Łukasz Dmowski, 96. Mateusz Balcerzak

https://wyniki.b4sport.pl/wrotkarska-majowka-2026/m1442.html