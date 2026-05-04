Squash

Wyniki legionistów na DME

fot. Magda Kamińska
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Amsterdamie zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy seniorów w squasha, w których wzięli udział zawodnicy Legii - Jakub Pytlowany, Jan Samborski i Anna Jakubiec

REKLAMA

Męska reprezentacja zajęła 12. miejsce, przegrywając z Niemcami 1-3, remisując ze Szkocją 2-2 oraz przegrywając 1-3 z Węgrami, Belgią i Holandią.

Kobieca reprezentacja przegrała z Walią 0-3, Anglią 0-3, Ukrainą 1-2, Niemcami 1-2 i Czechami 1-2 i zajęła 12. miejsce.

Wyniki legionistów:
Jakub Pytlowany - Simon Rosner (Niemcy) 0-3 (0-11, 5-11, 7-11)
Jakub Pytlowany - John Meehan (Szkocja) 0-3 (5-11, 6-11, 2-11)
Jan Samborski - Andrew Glen (Szkocja) 3-2 (7-11, 11-2, 10-12, 11-6, 12-10)
Jan Samborski - Daniel Simon (Węgry) 2-3 (4-11, 9-11, 11-4, 11-8, 9-11)
Jakub Pytlowany - Nathan Masset (Belgia) 0-3 (8-11, 7-11, 6-11)
Jan Samborski - Samuel Gerrits (Holandia) 0-3 (7-11, 5-11, 4-11)

Anna Jakubiec - Torrie Malik (Anglia) 0-3 (4-11, 5-11, 2-11)
Anna Jakubiec - Anastasia Kostiukova (Ukraina) 2-3 (16-14, 9-11, 13-11, 5-11, 9-11)
Anna Jakubiec - Tereza Siroka (Czechy) 0-3 (9-11, 9-11, 5-11)



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.