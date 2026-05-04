Wyniki legionistów na DME

W Amsterdamie zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy seniorów w squasha, w których wzięli udział zawodnicy Legii - Jakub Pytlowany, Jan Samborski i Anna Jakubiec.

REKLAMA

Męska reprezentacja zajęła 12. miejsce, przegrywając z Niemcami 1-3, remisując ze Szkocją 2-2 oraz przegrywając 1-3 z Węgrami, Belgią i Holandią.

Kobieca reprezentacja przegrała z Walią 0-3, Anglią 0-3, Ukrainą 1-2, Niemcami 1-2 i Czechami 1-2 i zajęła 12. miejsce.

Wyniki legionistów:

Jakub Pytlowany - Simon Rosner (Niemcy) 0-3 (0-11, 5-11, 7-11)

Jakub Pytlowany - John Meehan (Szkocja) 0-3 (5-11, 6-11, 2-11)

Jan Samborski - Andrew Glen (Szkocja) 3-2 (7-11, 11-2, 10-12, 11-6, 12-10)

Jan Samborski - Daniel Simon (Węgry) 2-3 (4-11, 9-11, 11-4, 11-8, 9-11)

Jakub Pytlowany - Nathan Masset (Belgia) 0-3 (8-11, 7-11, 6-11)

Jan Samborski - Samuel Gerrits (Holandia) 0-3 (7-11, 5-11, 4-11)

Anna Jakubiec - Torrie Malik (Anglia) 0-3 (4-11, 5-11, 2-11)

Anna Jakubiec - Anastasia Kostiukova (Ukraina) 2-3 (16-14, 9-11, 13-11, 5-11, 9-11)

Anna Jakubiec - Tereza Siroka (Czechy) 0-3 (9-11, 9-11, 5-11)