Koszykówka

Legia Warszawa 88-84 King Szczecin. Legia liderem po fazie zasadniczej!

fot. Bodziach
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 30. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa pokonali w hali Bemowo Kinga Szczecin i zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej sezonu. Dzięki temu "Zieloni Kanonierzy" przystąpią do decydującej fazy rozgrywek z przewagą swojego parkietu do końca sezonu!

REKLAMA

Kibice zgromadzeni na Bemowie obejrzeli szalony mecz. Pierwsza odsłona zdecydowanie należała do gości, którzy wyszli na 16-punktowe prowadzenie. jednak podopieczni Heiko Rannuli wzięli się do roboty i jeszcze przed przerwą dogonili szczecinian. W trzeciej kwarcie ponownie gracze Kinga uzyskali przewagę, ale aktualni mistrzowie Polski nie odpuścili i na minutę przed końcem prowadzili 6 punktami. Niestety rywale zdołali w ostatniej chwili doprowadzić do wyrównania i doszło do dogrywki.

 

W dodatkowym czasie gry Lepsza okazała się Legia, która ostatecznie wygrała 88-84!

Ćwierćfinałowego rywala legioniści poznają po fazie play-in w której zagrają:
piątek:
Anwil Włocławek (7) - Zastal Zielona Góra (8)
MKS Dąbrowa Górnicza (9) - Stal Ostrów Wlkp. (10) 

niedziela:
przegrany Anwil/Zastal - zwycięzca MKS/Stal

Zwycięzca tego ostatniego meczu zajmie 8. miejsce w tabeli i zostanie przeciwnikiem Legii.

PLK: Legia Warszawa 88-84 King Szczecin
Kwarty: 15-25, 23-12, 15-21, 21-16, d. 14-10

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves32:4984/12 (33%)4/8 (50%)0/4 (0%)232
3A. Pluta38:25165/18 (27%)3/7 (42%)2/11 (18%)4/5 (80%)561
5W. Tomaszewski3:3900/2 (0%)000
7D. Brewton Iii20:4242/8 (25%)2/4 (50%)0/4 (0%)0/1 (0%)412
12W. Jasiewicz0:000000
13M. Tass15:1400/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)115
15O. Siliņš17:2641/7 (14%)1/1 (100%)0/6 (0%)2/2 (100%)210
23M. Kolenda32:13238/12 (66%)3/4 (75%)5/8 (62%)2/2 (100%)1322
32M. Wilczek5:5721/1 (100%)1/1 (100%)200
40S. Hunter29:46135/7 (71%)5/6 (83%)0/1 (0%)3/4 (75%)524
42C. Ponsar28:49188/19 (42%)8/14 (57%)0/5 (0%)2/2 (100%)904
Suma8834/86 (39%)27/46 (58%)7/40 (17%)13/18 (72%)491620

Trener: Heiko Rannula

King Szczecin

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
3J. Roach27:19115/11 (45%)5/6 (83%)0/5 (0%)1/2 (50%)323
7N. Popović35:242710/18 (55%)10/17 (58%)0/1 (0%)7/9 (77%)902
8O. Hustak8:1000/2 (0%)0/2 (0%)314
10J. Novak35:1152/9 (22%)1/5 (20%)1/4 (25%)4134
12T. Gielo33:52144/11 (36%)2/6 (33%)2/5 (40%)4/4 (100%)731
14M. Egner4:2321/1 (100%)1/1 (100%)010
15N. Freidel29:55125/8 (62%)3/4 (75%)2/4 (50%)523
22A. Roberts 38:12135/9 (55%)4/6 (66%)1/3 (33%)2/2 (100%)402
27J. Ucieszyński0:000000
28P. Żołnierewicz0:000000
31M. Kostrzewski12:3400/3 (0%)0/3 (0%)300
Suma8432/72 (44%)26/50 (52%)6/22 (27%)14/17 (82%)432219

Trener: Maciej Majcherek

Komisarz: Jarosław Nowak
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Michał Chrakowiecki, Bartłomiej Kucharski

Centrum informacji o koszykarskiej Legii



koszykówka Legia Warszawa - King Szczecin
fot. Bodziach



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

p10 - 45 minut temu, *.centertel.pl

Dobry mecz. Rewelacyjny Kolenda - Hunter solidnie masa brudnej roboty po obu stronach. Chwilą radości, a od jutra głowę ochłodzić. Za wygranie sezonu zasadniczego nikt jeszcze medali nie przyznał. Liga różne wtopy widziała, jak Anwilu ze Spojnia. Byle zdrowie było

odpowiedz
KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl

Jazda po Mistrzostwo!!! 😁
Aczkolwiek roztrwonienie przewagi w końcówce skandaliczne!

odpowiedz
Legia - 1 godzinę temu, *.31.17

👏💪🇵🇱

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.