Legia Warszawa 88-84 King Szczecin. Legia liderem po fazie zasadniczej!

W meczu 30. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa pokonali w hali Bemowo Kinga Szczecin i zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej sezonu. Dzięki temu "Zieloni Kanonierzy" przystąpią do decydującej fazy rozgrywek z przewagą swojego parkietu do końca sezonu!

Kibice zgromadzeni na Bemowie obejrzeli szalony mecz. Pierwsza odsłona zdecydowanie należała do gości, którzy wyszli na 16-punktowe prowadzenie. jednak podopieczni Heiko Rannuli wzięli się do roboty i jeszcze przed przerwą dogonili szczecinian. W trzeciej kwarcie ponownie gracze Kinga uzyskali przewagę, ale aktualni mistrzowie Polski nie odpuścili i na minutę przed końcem prowadzili 6 punktami. Niestety rywale zdołali w ostatniej chwili doprowadzić do wyrównania i doszło do dogrywki.

W dodatkowym czasie gry Lepsza okazała się Legia, która ostatecznie wygrała 88-84!

Ćwierćfinałowego rywala legioniści poznają po fazie play-in w której zagrają:

piątek:

Anwil Włocławek (7) - Zastal Zielona Góra (8)

MKS Dąbrowa Górnicza (9) - Stal Ostrów Wlkp. (10)

niedziela:

przegrany Anwil/Zastal - zwycięzca MKS/Stal

Zwycięzca tego ostatniego meczu zajmie 8. miejsce w tabeli i zostanie przeciwnikiem Legii.

PLK: Legia Warszawa 88-84 King Szczecin

Kwarty: 15-25, 23-12, 15-21, 21-16, d. 14-10



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 32:49 8 4/12 (33%) 4/8 (50%) 0/4 (0%) 2 3 2 3 A. Pluta 38:25 16 5/18 (27%) 3/7 (42%) 2/11 (18%) 4/5 (80%) 5 6 1 5 W. Tomaszewski 3:39 0 0/2 (0%) 0 0 0 7 D. Brewton Iii 20:42 4 2/8 (25%) 2/4 (50%) 0/4 (0%) 0/1 (0%) 4 1 2 12 W. Jasiewicz 0:00 0 0 0 0 13 M. Tass 15:14 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 1 5 15 O. Siliņš 17:26 4 1/7 (14%) 1/1 (100%) 0/6 (0%) 2/2 (100%) 2 1 0 23 M. Kolenda 32:13 23 8/12 (66%) 3/4 (75%) 5/8 (62%) 2/2 (100%) 13 2 2 32 M. Wilczek 5:57 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 2 0 0 40 S. Hunter 29:46 13 5/7 (71%) 5/6 (83%) 0/1 (0%) 3/4 (75%) 5 2 4 42 C. Ponsar 28:49 18 8/19 (42%) 8/14 (57%) 0/5 (0%) 2/2 (100%) 9 0 4 Suma 88 34/86 (39%) 27/46 (58%) 7/40 (17%) 13/18 (72%) 49 16 20

Trener: Heiko Rannula



King Szczecin



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 3 J. Roach 27:19 11 5/11 (45%) 5/6 (83%) 0/5 (0%) 1/2 (50%) 3 2 3 7 N. Popović 35:24 27 10/18 (55%) 10/17 (58%) 0/1 (0%) 7/9 (77%) 9 0 2 8 O. Hustak 8:10 0 0/2 (0%) 0/2 (0%) 3 1 4 10 J. Novak 35:11 5 2/9 (22%) 1/5 (20%) 1/4 (25%) 4 13 4 12 T. Gielo 33:52 14 4/11 (36%) 2/6 (33%) 2/5 (40%) 4/4 (100%) 7 3 1 14 M. Egner 4:23 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0 1 0 15 N. Freidel 29:55 12 5/8 (62%) 3/4 (75%) 2/4 (50%) 5 2 3 22 A. Roberts 38:12 13 5/9 (55%) 4/6 (66%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 4 0 2 27 J. Ucieszyński 0:00 0 0 0 0 28 P. Żołnierewicz 0:00 0 0 0 0 31 M. Kostrzewski 12:34 0 0/3 (0%) 0/3 (0%) 3 0 0 Suma 84 32/72 (44%) 26/50 (52%) 6/22 (27%) 14/17 (82%) 43 22 19

Trener: Maciej Majcherek



Komisarz: Jarosław Nowak

Sędziowie: Dariusz Zapolski, Michał Chrakowiecki, Bartłomiej Kucharski



