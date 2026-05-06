Legia Warszawa 88-84 King Szczecin. Legia liderem po fazie zasadniczej!

W meczu 30. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa pokonali w hali Bemowo Kinga Szczecin i zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej sezonu. Dzięki temu "Zieloni Kanonierzy" przystąpią do decydującej fazy rozgrywek z przewagą swojego parkietu do końca sezonu!
Kibice zgromadzeni na Bemowie obejrzeli szalony mecz. Pierwsza odsłona zdecydowanie należała do gości, którzy wyszli na 16-punktowe prowadzenie. jednak podopieczni Heiko Rannuli wzięli się do roboty i jeszcze przed przerwą dogonili szczecinian. W trzeciej kwarcie ponownie gracze Kinga uzyskali przewagę, ale aktualni mistrzowie Polski nie odpuścili i na minutę przed końcem prowadzili 6 punktami. Niestety rywale zdołali w ostatniej chwili doprowadzić do wyrównania i doszło do dogrywki.
W dodatkowym czasie gry Lepsza okazała się Legia, która ostatecznie wygrała 88-84!
Ćwierćfinałowego rywala legioniści poznają po fazie play-in w której zagrają:
piątek:
Anwil Włocławek (7) - Zastal Zielona Góra (8)
MKS Dąbrowa Górnicza (9) - Stal Ostrów Wlkp. (10)
niedziela:
przegrany Anwil/Zastal - zwycięzca MKS/Stal
Zwycięzca tego ostatniego meczu zajmie 8. miejsce w tabeli i zostanie przeciwnikiem Legii.
PLK: Legia Warszawa 88-84 King Szczecin
Kwarty: 15-25, 23-12, 15-21, 21-16, d. 14-10
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|32:49
|8
|4/12 (33%)
|4/8 (50%)
|0/4 (0%)
|2
|3
|2
|3
|A. Pluta
|38:25
|16
|5/18 (27%)
|3/7 (42%)
|2/11 (18%)
|4/5 (80%)
|5
|6
|1
|5
|W. Tomaszewski
|3:39
|0
|0/2 (0%)
|0
|0
|0
|7
|D. Brewton Iii
|20:42
|4
|2/8 (25%)
|2/4 (50%)
|0/4 (0%)
|0/1 (0%)
|4
|1
|2
|12
|W. Jasiewicz
|0:00
|0
|0
|0
|0
|13
|M. Tass
|15:14
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1
|1
|5
|15
|O. Siliņš
|17:26
|4
|1/7 (14%)
|1/1 (100%)
|0/6 (0%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|0
|23
|M. Kolenda
|32:13
|23
|8/12 (66%)
|3/4 (75%)
|5/8 (62%)
|2/2 (100%)
|13
|2
|2
|32
|M. Wilczek
|5:57
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|2
|0
|0
|40
|S. Hunter
|29:46
|13
|5/7 (71%)
|5/6 (83%)
|0/1 (0%)
|3/4 (75%)
|5
|2
|4
|42
|C. Ponsar
|28:49
|18
|8/19 (42%)
|8/14 (57%)
|0/5 (0%)
|2/2 (100%)
|9
|0
|4
|Suma
|88
|34/86 (39%)
|27/46 (58%)
|7/40 (17%)
|13/18 (72%)
|49
|16
|20
Trener: Heiko Rannula
King Szczecin
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|3
|J. Roach
|27:19
|11
|5/11 (45%)
|5/6 (83%)
|0/5 (0%)
|1/2 (50%)
|3
|2
|3
|7
|N. Popović
|35:24
|27
|10/18 (55%)
|10/17 (58%)
|0/1 (0%)
|7/9 (77%)
|9
|0
|2
|8
|O. Hustak
|8:10
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|3
|1
|4
|10
|J. Novak
|35:11
|5
|2/9 (22%)
|1/5 (20%)
|1/4 (25%)
|4
|13
|4
|12
|T. Gielo
|33:52
|14
|4/11 (36%)
|2/6 (33%)
|2/5 (40%)
|4/4 (100%)
|7
|3
|1
|14
|M. Egner
|4:23
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0
|1
|0
|15
|N. Freidel
|29:55
|12
|5/8 (62%)
|3/4 (75%)
|2/4 (50%)
|5
|2
|3
|22
|A. Roberts
|38:12
|13
|5/9 (55%)
|4/6 (66%)
|1/3 (33%)
|2/2 (100%)
|4
|0
|2
|27
|J. Ucieszyński
|0:00
|0
|0
|0
|0
|28
|P. Żołnierewicz
|0:00
|0
|0
|0
|0
|31
|M. Kostrzewski
|12:34
|0
|0/3 (0%)
|0/3 (0%)
|3
|0
|0
|Suma
|84
|32/72 (44%)
|26/50 (52%)
|6/22 (27%)
|14/17 (82%)
|43
|22
|19
Trener: Maciej Majcherek
Komisarz: Jarosław Nowak
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Michał Chrakowiecki, Bartłomiej Kucharski
