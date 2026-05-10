Legia Warszawa 57-26 Hegemon Mysłowice

W meczu 12. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa wygrali z Hegemonem Mysłowice 57-26. Do przerwy legioniści prowadzili 40-7.
Kolejne spotkania odbędą się w dniach 23-24 maja.
Legia Warszawa 57-26 (40-7) Hegemon Mysłowice
Punkty Legia: Daniel Żołkowski 12 (6pd), Artur Bryl 10 (2P), Saba Kharaiszwili 10 (2P), Maciej Kalata 5 (P), Damian Rusek 5 (P), Maciej Lenartowicz 5 (P), Hubert Stelmaszyński 5 (P), Vincent Clements 5 (P)
Punkty Hegemon: Dmytro Prodeus 10 (2P), Dariusz Janik 6 (3pd), Grzegorz Soporski 5 (P), Dawid Hoff 5 (P)
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Demetrio Piyuka, 5. Andrzej Capiga, 6. Maciej Kalata, 7. Krystian Bogucki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Daniel Gajda, 10. Daniel Żołkowski, 11. Damian Rusek, 12. Kornel Szeląg, 13. Artur Bryl, 14. Vincent Clements, 15. Maciej Lenartowicz
rezerwa: 16. Jakub Woźniak, 17. Robert Sobiesiak, 18. Aliaksiej Bakłażec, 19. Kacper Ozga, 20. Oskar Zawadzki, 21. Hubert Stelmaszyński, 22. Mariusz Ilczuk
Żółta kartka: Marcin Pyka (Hegemon)
Czerwona kartka: Krystian Bogucki (Legia)
Centrum informacji o rugby Legii