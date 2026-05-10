Rugby

Legia Warszawa 57-26 Hegemon Mysłowice

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 12. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa wygrali z Hegemonem Mysłowice 57-26. Do przerwy legioniści prowadzili 40-7. 

REKLAMA

Kolejne spotkania odbędą się w dniach 23-24 maja.

 

Legia Warszawa 57-26 (40-7) Hegemon Mysłowice
Punkty Legia: Daniel Żołkowski 12 (6pd), Artur Bryl 10 (2P), Saba Kharaiszwili 10 (2P), Maciej Kalata 5 (P), Damian Rusek 5 (P), Maciej Lenartowicz 5 (P), Hubert Stelmaszyński 5 (P), Vincent Clements 5 (P)
Punkty Hegemon: Dmytro Prodeus 10 (2P), Dariusz Janik 6 (3pd), Grzegorz Soporski 5 (P), Dawid Hoff 5 (P)

Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Demetrio Piyuka, 5. Andrzej Capiga, 6. Maciej Kalata, 7. Krystian Bogucki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Daniel Gajda, 10. Daniel Żołkowski, 11. Damian Rusek, 12. Kornel Szeląg, 13. Artur Bryl, 14. Vincent Clements, 15. Maciej Lenartowicz
rezerwa: 16. Jakub Woźniak, 17. Robert Sobiesiak, 18. Aliaksiej Bakłażec, 19. Kacper Ozga, 20. Oskar Zawadzki, 21. Hubert Stelmaszyński, 22. Mariusz Ilczuk

Żółta kartka: Marcin Pyka (Hegemon)
Czerwona kartka: Krystian Bogucki (Legia)

Centrum informacji o rugby Legii



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.