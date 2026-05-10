Legia Warszawa 59-26 Hegemon Mysłowice

W meczu 12. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa wygrali z Hegemonem Mysłowice 59-26. Do przerwy legioniści prowadzili 40-7.
REKLAMA
Kolejne spotkania odbędą się w dniach 23-24 maja.
Legia Warszawa 59-26 (40-7) Hegemon Mysłowice
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Demetrio Piyuka, 5. Andrzej Capiga, 6. Maciej Kalata, 7. Krystian Bogucki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Daniel Gajda, 10. Daniel Żołkowski, 11. Damian Rusek, 12. Kornel Szeląg, 13. Artur Bryl, 14. Vincent Clements, 15. Maciej Lenartowicz
rezerwa: 16. Jakub Woźniak, 17. Robert Sobiesiak, 18. Aliaksiej Bakłażec, 19. Kacper Ozga, 20. Oskar Zawadzki, 21. Hubert Stelmaszyński, 22. Mariusz Ilczuk
Centrum informacji o rugby Legii