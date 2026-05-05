Zapowiedź meczu z Kingiem Szczecin

W środowy wieczór w hali na Bemowie poznamy najlepszy zespół sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi w sezonie 2025/26. Legioniści przystąpią do fazy play-off z pierwszego miejsca jeśli pokonają przed własną publicznością Kinga Szczecin. Szykuje się kapitalne koszykarskiego widowisko, którego nie możecie przegapić!

Przed nami ostatnia seria spotkań sezonu zasadniczego, a przed nią Legia oraz King mają identyczny bilans w lidze: 21 zwycięstw i 8 porażek. Dwupunktowa przewaga nad Śląskiem i Treflem sprawia, że przegrany środowego meczu ma zagwarantowaną drugą lokatę przed decydującym etapem rozgrywek. Legia będzie chciała kontynuować zwycięską serię (6 kolejnych wygranych obecnie), a także odegrać się na ekipie z Pomorza Zachodniego za minimalną porażkę (81:83) na początku tego roku.

Co ciekawe Legia z Kingiem mierzyła się na zakończenie sezonu zasadniczego także przed rokiem. Wtedy mecz rozegrany został w Szczecinie, a legioniści wygrali 84:81 i dzięki temu zakończyli sezon zasadniczy na 4. miejscu. Wcześniej, w sezonie 2020/21, także w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Legia zagrała z Kingiem, który do Warszawy wysłał juniorów, tłumacząc to zachorowaniami w zespole, a mecz zakończył się naszą wygrana 137:43, Następnie obie drużyny mierzyły się ze sobą w I rundzie play-off i tutaj również górą byli legioniści prowadzeni przez Wojciecha Kamińskiego, którzy zwyciężyli 3:1.

King w ostatnich tygodniach, podobnie jak Legia, nie przegrywa. Po dwóch z rzędu porażkach na przełomie marca i kwietnia (z Treflem i Górnikiem), szczecinianie wygrali cztery razy - z GTK (+7), Arką (+13), MKS-em (+13) oraz w ostatni weekend z Miastem Szkła (+3), przyklepując tym samym spadek do I ligi ekipy z Podkarpacia. W tym ostatnim meczu losy rywalizacji rozstrzygnęły się w ostatnich akcjach - jeszcze półtorej minuty przed końcową syreną na prowadzeniu byli goście z Krosna, w barwach których bardzo dobre spotkanie rozegrał doskonale znany warszawskim kibicom - Ben Shungu (27 pkt.). King potrafił wykorzystywać straty krośnieńskiej ekipy, zdobywając w ten sposób 26 punktów, przy zaledwie 12 po stronie rywali. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Anthony Roberts, zdobywca 16 punktów oraz autor 8 zbiórek i 6 asyst, który na dodatek w ostatnich akcjach meczu zaliczył także bardzo istotny dla końcowego wyniku blok.

King prowadzony przez Macieja Majcherka, który wcześniej był asystentem w klubie u boku Arkadiusza Miłoszewskiego, zbudował przed sezonem taki skład, w którym nie trzeba było dokonywać zbyt wielu korekt. W trakcie rozgrywek zakontraktowano jedynie dodatkowego podkoszowego - Malcolma Dandridge'a, który dołączył do zespołu w pierwszej połowie lutego. Pełni rolę zmiennika, grywa średnio 11 minut i zdobywa 3,2 pkt. oraz 2,8 zb. Pierwszym środkowym zespołu jest 24-letni Serb, Nemanja Popović. Podobnie jak Dandridge, nie rzuca z dystansu (11% za 3 pkt.), ale w strefie podkoszowej nie jest łatwo go zatrzymać. W ciągu 25:40 min. zdobywa 13,8 pkt. i 6,3 zb.

Ważnym graczem Kinga jest skrzydłowy reprezentacji Polski, który po latach występów na europejskich parkietach, wrócił w rodzinne strony - Tomasz Gielo. Przed dwoma laty Gielo kończył sezon w Orlen Basket Lidze - wówczas pod koniec rozgrywek trafił do Stali Ostrów Wielkopolski, ale przeciwko Legii nie zagrał. Obecnie zawodnik zdobywa śr. 12,8 pkt. i 5,8 zb. w ciągu 29 min. na parkiecie. Wszechstronnym graczem jest (pozycje 3-4) wspomniany wcześniej Anthony Roberts (śr. 12 pkt., 4,0 zb.). Bardzo ważną rolę w zespole odgrywa Przemysław Żołnierewicz (śr. 11,4 pkt., 3,7 zb., 3,3 as.), któremu nikomu przedstawiać nie trzeba, ale z powodu kontuzji (uraz przeciążeniowy) przez ostatni miesiąc "Żołnierz" nie grał. Nie wiadomo, czy gracz będzie w stanie zagrać w meczu przeciwko Legii. W ostatnich pięciu swoich występach notował co najmniej 19 punktów. Za rozgrywanie odpowiadają Jeremy Roach (śr. 11 pkt., 2,5 as., 38,1% za 3) oraz znany z gry na naszych parkietach już z zeszłego sezonu - Jovan Novak (śr. 5,8 pkt., 8,3 as., 38,9% za 3). Serbski rozgrywający ma mniejszą rolę niż w poprzednim sezonie, co widać po minutach, a także pozostałych statystykach (punkty, asysty, +/-). Doskonale potrafi odnaleźć kolegów z drużyny niekonwencjonalnym podaniem, sam zaś często bierze rzuty z niełatwych pozycji, a rzuty z dystansu najczęściej oddaje w charakterystyczny dla siebie sposób - z jednej nogi. W środę możemy być pewni, że czeka nas ciekawa rywalizacja na jedynce pomiędzy Andrzejem Plutą i wspomnianym Novakiem, jak również Dominiciem Brewtonem i Jeremym Roachem. Często Novak występuje razem z Roachem na parkiecie.

Ponad 23 minuty na pozycji numer dwa występuje Noah Freidel (śr. 9,3 pkt., 2,9 zb.). Dobrze w klubie odnalazł się także pozyskany z Ostrowa Wlkp. skrzydłowy Maximillian Egner, grający średnio niespełna 12 minut i notujący w tym czasie 4,7 pkt i 40,6% za 3 pkt. Na tych samych pozycjach występuje również Mateusz Kostrzewski (śr. 4,6 pkt. w 14 min.). Rzadziej na parkiecie pojawia się 23-letni czeski środkowy, Ondrej Hustak (śr. 3,3 pkt., 2,2 zb., 11 min.), który podpisał z klubem dwuletni kontrakt.

Legia jest niepokonana od 21 marca, kiedy na Bemowie przegrała po dogrywce ze Śląskiem. Z ostatnich dziesięciu spotkań, legioniści wygrali dziewięć. W hali na Bemowie, Legia może pochwalić się bilansem 11-3 w meczach ligowych. W ostatni piątek legioniści wygrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 90:85, a kolejny raz bardzo dobrze w końcówce prezentował się Jayvon Graves (21 pkt., 3 przechwyty). Graves szczególnie w obronie potrafi robić przewagę. Doskonale uzupełnia się z Brewtonem i Plutą. W ostatnim spotkaniu w naszej kadrze zabrakło Michała Kolendy, który narzekał na lekki uraz, a pod jego nieobecność, w wyjściowej piątce znalazł się Maksymilian Wilczek. Więcej czasu na tej pozycji zagrał jednak Wojtek Tomaszewski, który pokazał, jak ważnym może być graczem - z tym twardym obrońcą na parkiecie legioniści zaliczyli bilans +13. Był to najdłuższy występ tego zawodnika od 3,5 miesiąca. Trener Rannula w Dąbrowie Górniczej nie skoczystał ponadto z Ojarsa Silinsa. Kto znajdzie się poza kadrą w środę, przekonamy się dopiero w dniu meczu, bowiem rywalizacja o miejsce w składzie jest niesamowicie zacięta.

W ostatnich dziesięciu meczach Legii z Kingiem, szczecinianie wygrali 6 razy, Legia - 4. W styczniu tego roku, legioniści po słabszej końcówce, pozwolili szczecininom wyrwać sobie pewne wydawało się zwycięstwo. W minionym sezonie Legia wygrała oba spotkania. Lepiej (7:3) wygląda bilans domowych meczów Legii z ekipą Wilków Morskich. Wierzymy, że bilans ten poprawimy jeszcze w piątkowy wieczór i do fazy play-off przystąpimy z pierwszej pozycji, dającej przewagę parkietu do finału włącznie.

Środowy mecz rozpocznie się o godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć na Youtube. Na trybunach spodziewany jest komplet publiczności - ostatnie bilety VIP kupować można TUTAJ. W przerwie głównej będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie aż 14 tysięcy złotych. Najmłodszych kibiców zapraszamy do naszego kącika dziecięcego, który znajduje się pod główną tablicą wyników. Tam też będziecie mogli nabywać klubowe pamiątki, w tym nowość - karty zawodników. W przerwach meczu zachęcamy do spoglądania w stronę naszego telebimu, gdzie będzie zabawa zarówno z Dance Cam, jak i Kiss Cam.





LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 23-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 11-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,7 / 79,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,2%

Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 15,2, Jayvon Graves 13,6, Race Thompson 12,6, Andrzej Pluta 12,7.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Race Thompson/Matthias Tass.

Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68), GTK Gliwice (d, 93:66), Arka Gdynia (d, 91:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 85:90).

Ostatnie mecze obu drużyn:

11.01.2026 King Szczecin 83:81 Legia Warszawa

07.05.2025 King Szczecin 81:84 Legia Warszawa

19.01.2025 Legia Warszawa 85:71 King Szczecin

11.05.2024 Legia Warszawa 84:99 King Szczecin (play-off)

09.05.2024 Legia Warszawa 90:88 King Szczecin (play-off)

04.05.2024 King Szczecin 80:77 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2024 King Szczecin 85:80 Legia Warszawa (play-off)

14.04.2024 King Szczecin 84:85 Legia Warszawa

16.12.2023 Legia Warszawa 89:96 King Szczecin

11.02.2023 Legia Warszawa 77:92 King Szczecin

22.10.2022 King Szczecin 69:65 Legia Warszawa

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa

KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 21-8

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 8-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,6 / 82,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,1%

Skład: Jovan Novak, Jeremy Roach, Antoni Majcherek (rozgrywający), Noah Freidel, Przemysław Żołnierewicz (rzucający), Tomasz Gielo, Maximillian Egner, Anthony Roberts, Mateusz Kostrzewski, Jakub Ucieszyński (skrzydłowi), Ondrej Hustak, Nemanja Popović, Malcolm Dandridge (środkowi)

trener: Maciej Majcherek, as. Lubomir Ruzićka, Konrad Koziorowicz

Najwięcej punktów: Nemanja Popović śr. 13,8, Tomasz Gielo 12,8, Anthony Roberts 12,0.

Przewidywana wyjściowa piątka: Jovan Novak, Jeremy Roach, Anthony Roberts, Tomasz Gielo, Nemanja Popović.

Wyniki: Twarde Pierniki (w, 68:77), Czarni (w, 101:76), Stal (d, 97:72), Anwil (w, 92:94), Zastal (d, 80:66), Śląsk (w, 80:83), Dziki (w, 85:96), Trefl (w, 84:74), Górnik (d, 64:77), GTK (d, 85:78), Arka (d, 90:81), MKS (w, 102:93), Miasto Szkła (w, 72:82), Start (w, 83:74), Legia (d, 83:81), Start (d, 81:75), Twarde Pierniki (d, 90:82), Czarni (d, 84:83), Stal (w, 81:76), Anwil (d, 84:74), Zastal (w, 74:75), Śląsk (d, 90:81), Dziki (d, 91:88), Trefl (d, 85:96), Górnik (w, 97:76), GTK (w, 86:93), Arka (w, 78:91), MKS (d, 102:89), Miasto Szkła (d, 88:85).

Termin meczu: środa, 6 maja 2026 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 35, 50, 60, 70, 80 zł (ulgowe) oraz 45, 60, 70, 80 i 110 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Youtube

Autor: Marcin Bodziachowski, fot. Piotr Kucza/Foto PyK