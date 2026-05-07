Karol Arys sędzią meczu z Bruk-Betem

Karol Arys został wyznaczony do sędziowania meczu 32. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Marek Arys i Marcin Janawa, sędzią technicznym będzie Maciej Kuropatwa, a w wozie VAR zasiądą Paweł Pskit i Karol Iwanowicz.
09.11.2025 - Legia 1-2 Bruk-Bet
01.03.2026 - Jagiellonia 2-2 Legia
Spotkanie Bruk-Bet - Legia zostanie rozegrane w niedzielę, 10 maja o godz. 17:30.
Obsada sędziowska 32. kolejki:
Raków Częstochowa - Korona Kielce, sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)
Lech Poznań - Arka Gdynia, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)
Widzew Łódź - Lechia Gdańsk, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin, sędzia: Wojciech Myć (Lublin)
Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin, sędzia: Szymon Marciniak (Płock)
Piast Gliwice - GKS Katowice, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Wisła Płock - Motor Lublin, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa, sędzia: Karol Arys (Szczecin)
Cracovia - Radomiak Radom, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)