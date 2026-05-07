Karol Arys sędzią meczu z Bruk-Betem

Karol Arys | fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Karol Arys został wyznaczony do sędziowania meczu 32. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Marek Arys i Marcin Janawa, sędzią technicznym będzie Maciej Kuropatwa, a w wozie VAR zasiądą Paweł Pskit i Karol Iwanowicz.

REKLAMA
W obecnym sezonie Arys prowadził 2 mecze Legii - 1 zremisowany i 1 przegrany:

09.11.2025 - Legia 1-2 Bruk-Bet
01.03.2026 - Jagiellonia 2-2 Legia

Spotkanie Bruk-Bet - Legia zostanie rozegrane w niedzielę, 10 maja o godz. 17:30.

 

Obsada sędziowska 32. kolejki:
Raków Częstochowa - Korona Kielce, sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)
Lech Poznań - Arka Gdynia, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)
Widzew Łódź - Lechia Gdańsk, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin, sędzia: Wojciech Myć (Lublin)
Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin, sędzia: Szymon Marciniak (Płock)
Piast Gliwice - GKS Katowice, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Wisła Płock - Motor Lublin, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa, sędzia: Karol Arys (Szczecin)
Cracovia - Radomiak Radom, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.