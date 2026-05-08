32. kolejka Ekstraklasy. Remis w Poznaniu

Trwa 32. kolejka Ekstraklasy. Na początek Raków wygrał z Koroną, a Lech podzielił się punktami z Arką. W sobotę bardzo ważny mecz z punktu widzenia strefy spadkowej, w którym Widzew podejmie Lechię. Ciekawie powinno być w Zabrzu, gdzie 2. w tabeli Górnik zagra z 6. aktualnie Zagłębiem.

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl Raków zagrał słabo, ale wygrał. To dobry wynik dla Legii. Arka raczej nie powinna wygrać w Poznaniu. Oznacza to, że wygrana w niegościnnej wiosce jest konieczna, by w końcu mieć spokój. Z drugiej strony - co nie daj Boże - strata punktów spowoduje nerwówkę zwłaszcza jeśli w sobotę wygra Widzew. Jesteśmy blisko utrzymania, ale jeszcze go nie mamy. A TBB na pewno zlekceważyć nie można, oni zagrają na luzie. odpowiedz

Szymon - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Ooooooooooo mecz na szczycie w ogólnopolskiej tv. Tkz mecz dla koneserów: 3 rzuty rożne, po jednym celnym strzale, kilka offsid’ów o wisienka na torcie 0:0🥳 odpowiedz

PifPaf - 7 godzin temu, *.jmdi.pl Nasze gwiazdy pewnie znowu ich zlekceważą, bo w końcu nam spadek nie straszny 🤔 odpowiedz

BRNB - 10 godzin temu, *.orange.pl Termalica 1-3 LEGIA ! Czas na rewanz 'L" !!! odpowiedz

Egon - 11 godzin temu, *.195.25 Kiełbachy w górę, 9 punktów w 3 ostatnich meczach i mamy puchary💪💪💪 A narzekacze wypad na K6!👎 odpowiedz

Darek - 10 godzin temu, *.play.pl @Egon: Piszesz 9 punktów w 3 ostatnich meczach. Jak my przez cały sezon nie potrafimy wygrać 2 razy z rzędu. Weź zejdź na ziemię. To nie jest strona o fantastyce tylko o piłce nożnej. Dokładnie o tym jak kupić sobie klub później sprzedać wszystkich wartościowych piłkarzy a na koniec go zadłużyć.

I w ciągu 10 lat od gry w lidze mistrzów sprawić by klub szorował dupą po dnie walcząc obecnie o utrzymanie.



Można by książkę wydać. Jak zniszczyć klub w 10 lat. odpowiedz

hmm - 9 godzin temu, *.com.pl @Egon: no dureń 🤣 odpowiedz

Autor - 6 godzin temu, *.plus.pl @Egon: jak kiełby w górę, jak Ferdek badał ich i oficjalnie stwierdził, że oni jaj nie mają? Ty ich będziesz bodźcował?😜 odpowiedz

Wyrwikufel - 11 godzin temu, *.109.76 Przeczuwam spadek. odpowiedz

Miodulski musi odejść! - 11 godzin temu, *.72.22 Remis na zawsze trudnym terenie w Nieciczy czy jak to się tam nazywa. W następnej kolejce porażka z grającą z nożem na gardle Lechią (która przeyebie wcześniej z Widzewem). I gramy o utrzymanie do ostatniej kolejki, a tam niespodziewane 0:1 z Motorem po golu Czubaka z 40 metrów i tradycyjnym kopaniu się po czole (16 strzałów na bramkę, w tym 1 celny). I Legia nieudacznika pozoranta i amatora Miodulskiego w I lidze. Można robić printscreeny. odpowiedz

expat - 12 godzin temu, *.34.244 Będzie ciekawie :-)

Jeszcze nigdy nie wygraliśmy w Niecieczy. Z jednej strony Termalika już spadła i dostała łomot od GieKSy więc może być podłamana. Z drugiej ciśnienie już zeszło więc mogą zagrać na luzie. Pytanie także czy trener Brosz, który ma zostać na kolejny sezon będzie chciał zrobić przegląd kadry (zapewne część zawodników zdecyduje się odejść po spadku lub będzie musiała odejść np. ze względu na wysokość zarobków) czy zagra najsilniejszym składem.

Ciekawy jestem kto u nas zagra za Wszołka. Kolejny raz będę się łudził że wyjdziemy bez Rajovicia. Adamski & Nsame to powinien być nasz wyjściowy atak.



Kluczowym w walce o spadek może być mecz Widzew - Lechia. Jeżeli Widzew wygra to przeskoczy Lechię, z którą my gramy w następnej kolejce. Wtedy Lechia grała by z nami o być albo nie być. Patrząc na ich zawirowania z licencją, budżetem i frekwencję to może lepiej żeby spadli. Będą mieli derby w 1 lidze :-D

Jeśli Widzew teraz nie wygra to spadnie. odpowiedz

NaSpokojnie - 11 godzin temu, *.orange.pl @expat: myślę że wyjdziemy z Rajovicem, bo pewnie chcą go sprzedaż po sezonie i szukają dla niego liczb aby łatwiej go można wytransferować... Obstawiam że taka jest idea, że gra. odpowiedz

Łowca talentów - 2 godziny temu, *.centertel.pl @NaSpokojnie:

Nie sądzę, żeby znalazł się chętny na Rajovicia. Nawet za niewielkie pieniądze. Co innego gdyby miał na koncie 20 bramek. Facet nie potrafi ustawić się w polu bramkowym, żeby od czasu do czasu wcisnąć jakiegoś farfocla w stylu typowej dziewiątki. I nie przekonują mnie czcze gadaniny trenera o jego zaangażowaniu w grę dla drużyny. odpowiedz

