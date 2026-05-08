32. kolejka Ekstraklasy. Remis w Poznaniu

Trwa 32. kolejka Ekstraklasy. Na początek Raków wygrał z Koroną, a Lech podzielił się punktami z Arką. W sobotę bardzo ważny mecz z punktu widzenia strefy spadkowej, w którym Widzew podejmie Lechię. Ciekawie powinno być w Zabrzu, gdzie 2. w tabeli Górnik zagra z 6. aktualnie Zagłębiem.
W niedzielę w derbach Górnego Śląska Piast zagra z GKS-em, a Legia pojedzie do Niecieczy. Na zakończenie kolejki Cracovia podejmie Radomiaka.
31. kolejka:
Raków Częstochowa 2-0 Korona Kielce
Lech Poznań 1-1 Arka Gdynia
Sobota, 09.05.
godz. 14:45 Widzew Łódź - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3)
Niedziela, 10.05.
godz. 12:15 Piast Gliwice - GKS Katowice (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Wisła Płock - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 11.05.
godz. 19:00 Cracovia - Radomiak Radom (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców