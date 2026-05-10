32. kolejka Ekstraklasy. Ważna wygrana Legii

Trwa 32. kolejka Ekstraklasy. Na początek Raków wygrał z Koroną, a Lech podzielił się punktami z Arką. W sobotę Widzew pokonał Lechię i znacznie poprawił swoją sytuację w tabeli. W Białymstoku Jagiellonia pokonała Pogoń, a na zakończenie sobotnich zmagań Górnik przegrał u siebie z Zagłębiem.
W niedzielę w derbach Górnego Śląska Piast zremisował z GKS-em. Wysokiej porażki doznała Wisła w meczu z Motorem. Legia przełamała klątwę i po raz pierwszy wygrała w lidze na stadionie w Niecieczy, znacznie oddalając od siebie możliwość spadku. Mecz ten zdecydowanie nie mógł się jednak podobać, bo po zdobytym golu legioniści przeszli do głębokiej defensywy i oddali rywalowi inicjatywę. Na zakończenie kolejki Cracovia podejmie Radomiaka.
31. kolejka:
Raków Częstochowa 2-0 Korona Kielce
Lech Poznań 1-1 Arka Gdynia
Widzew Łódź 3-1 Lechia Gdańsk
Jagiellonia Białystok 3-2 Pogoń Szczecin
Górnik Zabrze 0-2 Zagłębie Lubin
Piast Gliwice 0-0 GKS Katowice
Wisła Płock 0-4 Motor Lublin
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1 Legia Warszawa
Poniedziałek, 11.05.
godz. 19:00 Cracovia - Radomiak Radom (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
