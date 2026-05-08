Przed nami 32. kolejka Ekstraklasy. Na początek Raków zmierzy się z Koroną, a Lech z Arką. W sobotę bardzo ważny mecz z punktu widzenia strefy spadkowej, w którym Widzew podejmie Lechię. Ciekawie powinno być w Zabrzu, gdzie 2. w tabeli Górnik zagra z 6. aktualnie Zagłębiem.

REKLAMA

W niedzielę w derbach Górnego Śląska Piast zagra z GKS-em, a Legia pojedzie do Niecieczy. Na zakończenie kolejki Cracovia podejmie Radomiaka.





31. kolejka:



Piątek, 08.05.

godz. 18:00 Raków Częstochowa - Korona Kielce (C+ Sport 3)

godz. 20:30 Lech Poznań - Arka Gdynia (C+ Sport 3)

Sobota, 09.05.

godz. 14:45 Widzew Łódź - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3)

Niedziela, 10.05.

godz. 12:15 Piast Gliwice - GKS Katowice (C+ Sport 3)

godz. 14:45 Wisła Płock - Motor Lublin (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)

Poniedziałek, 11.05.

godz. 19:00 Cracovia - Radomiak Radom (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

‌​‌ Aktualna tabela Ekstraklasy

‌​‌ Terminarz i wyniki Ekstraklasy

‌​‌ Klasyfikacja strzelców



