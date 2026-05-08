32. kolejka Ekstraklasy

Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

Przed nami 32. kolejka Ekstraklasy. Na początek Raków zmierzy się z Koroną, a Lech z Arką. W sobotę bardzo ważny mecz z punktu widzenia strefy spadkowej, w którym Widzew podejmie Lechię. Ciekawie powinno być w Zabrzu, gdzie 2. w tabeli Górnik zagra z 6. aktualnie Zagłębiem. 

REKLAMA

W niedzielę w derbach Górnego Śląska Piast zagra z GKS-em, a Legia pojedzie do Niecieczy. Na zakończenie kolejki Cracovia podejmie Radomiaka. 

 

31. kolejka:

Piątek, 08.05.
godz. 18:00 Raków Częstochowa - Korona Kielce (C+ Sport 3)
godz. 20:30 Lech Poznań - Arka Gdynia (C+ Sport 3)

Sobota, 09.05.
godz. 14:45 Widzew Łódź - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3)

Niedziela, 10.05.
godz. 12:15 Piast Gliwice - GKS Katowice (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Wisła Płock - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)

Poniedziałek, 11.05.
godz. 19:00 Cracovia - Radomiak Radom  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.