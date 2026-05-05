Legia rozpoczyna play-off. Pierwszy mecz z Constractem

W środę o godzinie 20:00, futsaliści Legii Warszawa rozpoczną rywalizację w play-off. W pierwszej rundzie legioniści zmierzą się z trzecią drużyną sezonu zasadniczego, Constractem Lubawa. Rywalizacja toczyć się będzie do dwóch wygranych. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18, spotkanie numer dwa i ew. trzy w najbliższy weekend w Lubawie.

Legia po raz drugi w historii sekcji zagra w fazie play-off. Jeszcze nigdy warszawiacy nie zdołali awansować do półfinału. Wierzymy, że obecny zespół sprawi kibicom miłą niespodziankę. Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Bilety do kupienia TUTAJ w cenie 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) i 25 zł (normalne). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecz za darmo.

W sezonie zasadniczym Legia dwukrotnie przegrała z Constractem - najpierw we wrześniu zeszłego roku 4-6 w Warszawie, a następnie aż 2-9 na początku lutego w Lubawie.

Jedyny jak dotąd udział Legii w play-off miał miejsce w sezonie 2023/24, kiedy nasz zespół przegrał z Rekordem Bielsko-Biała 2-6 przed własną publicznością i 0-6 w meczu numer dwa.

