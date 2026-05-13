U-16: Polska 4-1 Ekwador. 3 gole legionistów

Reprezentacja Polski do lat 16 prowadzona przez Rafała Lasockiego wygrała z Ekwadorem 4-1 (1-1) w trzecim meczu rozegranym w ramach turnieju UEFA Development. 3 bramki zdobyli zawodnicy Legii Warszawa - Franciszek Stępniewski i Oskar Putrzyński.
Franciszek Stępniewski 24, 53, Oskar Putrzyński 71, Olaf Osowski 86 - Luis Lastra 16
Polska: 1. Aleks Olsztyn - 5. Oskar Putrzyński, 4. Adrian Jaster, 15. Serafim Bochno (46, 20. Kacper Kopijka), 19. Tymoteusz Leśniak (72, 14. Olaf Osowski) - 17. Tomasz Jakubowski (72, 11. Łukasz Zajączkowski), 8. Franciszek Stępniewski (89, 21. Igor Mak), 16. Xavier Dąbkowski, 10. Jan Głąb (72, 6. Przemysław Mazan) - 7. Kornel Brzózka, 9. Dawid Rutkowski
Ekwador: 1. Adonis Bone - 2. Darío Torres, 4. Julio Mina, 3. Mathews Soto, 16. Jefferson Medina (55, 6. Ezequiel Toala) - 7. Andrés Castro (85, 11. Jefferson Arellano), 15. Roger Bohórquez (55, 10. Geovanny González), 5. Runi Angulo (46, 8. Dostyn Caicedo), 17. Eduín Cabeza - 9. Jefferson Jaramillo (46, 20. Matheus Rey), 19. Luis Lastra (77, 18. Antoni Angulo)
żółte kartki: Głąb, Bochno - Cabeza, Bohórquez, González, Mina