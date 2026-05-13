Reprezentacja

U-16: Polska 4-1 Ekwador. 3 gole legionistów

fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 16 prowadzona przez Rafała Lasockiego wygrała z Ekwadorem 4-1 (1-1) w trzecim meczu rozegranym w ramach turnieju UEFA Development. 3 bramki zdobyli zawodnicy Legii Warszawa - Franciszek Stępniewski i Oskar Putrzyński.

REKLAMA

U-16: Polska 4-1 (1-1) Ekwador
Franciszek Stępniewski 24, 53, Oskar Putrzyński 71, Olaf Osowski 86 - Luis Lastra 16

Polska: 1. Aleks Olsztyn - 5. Oskar Putrzyński, 4. Adrian Jaster, 15. Serafim Bochno (46, 20. Kacper Kopijka), 19. Tymoteusz Leśniak (72, 14. Olaf Osowski) - 17. Tomasz Jakubowski (72, 11. Łukasz Zajączkowski), 8. Franciszek Stępniewski (89, 21. Igor Mak), 16. Xavier Dąbkowski, 10. Jan Głąb (72, 6. Przemysław Mazan) - 7. Kornel Brzózka, 9. Dawid Rutkowski

Ekwador: 1. Adonis Bone - 2. Darío Torres, 4. Julio Mina, 3. Mathews Soto, 16. Jefferson Medina (55, 6. Ezequiel Toala) - 7. Andrés Castro (85, 11. Jefferson Arellano), 15. Roger Bohórquez (55, 10. Geovanny González), 5. Runi Angulo (46, 8. Dostyn Caicedo), 17. Eduín Cabeza - 9. Jefferson Jaramillo (46, 20. Matheus Rey), 19. Luis Lastra (77, 18. Antoni Angulo)

żółte kartki: Głąb, Bochno - Cabeza, Bohórquez, González, Mina



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.