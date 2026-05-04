Ptasi bohaterowie ozdobili przestrzeń w CZD

Dobrzy Ludzie majówkę spędzili na odnawianiu Centrum Zdrowia Dziecka. Kibice Legii najpierw odmalowali przestrzeń na tak zwanym "wysokim parterze" CZD, a następnie ozdobili ją bajkowym graffiti z obowiązkowymi legijnymi akcentami.

"Przed wymianą wind 8 lat temu namalowaliśmy w tym miejscu motywy z bajki 'Rio'. Po remoncie postanowiliśmy ponownie umieścić ptasich bohaterów, gdyż przez lata stali się dla wielu osób punktem orientacyjnym na mapie szpitala - hasło 'przy windach z ptakami' jest znowu aktualne" - relacjonują Dobrzy Ludzie.