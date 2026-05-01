Młodzież: mecze 29-30.04

Tym razem długi weekend majowy zakończył się dla drużyn młodzieżowych... jeszcze w kwietniu. Grali tylko najstarsi. Lega U19 wygrałą 3-2 z Wisłą w Krakowie. Legia U17 pokonała 3-1 Koronę Kielce. W pojedynku na szczycie w CLJ U15 Legia wygrała 1-0 z Torpedo Mokotów. Legia U16 pokonała 2-1 Znicz Pruszków, a w ekstralidze U15 Legia wygrała 9-1 z Championem Warszawa.

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Wisła Kraków 2-3 Legia Warszawa

Gole:

0-1 29 min. Daniił Pylypczuk

0-2 41 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray

0-3 77 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray

1-3 81 min. Antoni Wójcik

2-3 84 min. Łukasz Staniów

Legia: Denys Stoliarenko [09] - Maksymilian Dołowy, Franciszek Pollok (Kpt), Mateusz Lauryn - Igor Owczarczyk [09](65' Dawid Foks), Filip Przybyłko, Aleksander Wyganowski [09], Stanisław Kubiak (90' Athanasios Christopoulos) - Jan Gawarecki (68' Fabian Mazur [09]), Daniił Pyłypczuk [09] Ż (62' Dawid Nos), Edo von Brandt-Etchemendigaray [09](85' Ksawery Jeżewski). Rezerwa: Oskar Putrzyński [10], Vu Hoang Nguyen [09], Jan Musiałek, Alex Malchrowicz [10]

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Dominik Ciarkowski, Julien Tadrowski Ż, Marcel Gawor, Daniel Łukasik

CLJ U17 (2009 i mł.): Legia U17 3-1 (2-0) Korona SA Kielce

Gole:

1-0 32 min. Franciszek Stępniewski (as. Xavier Dąbkowski)

2-0 37 min. Franciszek Stępniewski (as. Bartosz Jukowski)

3-0 66 min. Franciszek Stępniewski (rzut karny)

3-1 73 min. Aleks Żyła



Strzały (celne) II połowa: Legia 10 (3) - Korona 8 (2)

Legia: Stanisław Kwiatkowski [10] - Bartosz Jukowski, Marcel Laszczyk [10], Jarosław Kuc [10] (60' Szymon Siekaniec [10]) - Wiktor Zugaj, Xavier Dąbkowski [10], Adam Łukasiewicz [10](60' Filip Kwiecień [10]), Tymoteusz Leśniak [10] - Franciszek Stępniewski [10] Ż(77' Jan Rodak), Adrian Pućka [10] Ż, Igor Brzeziński [10] Ż. Rezerwa: Nikodem Gimiński

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył

Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Znicz Pruszków U17 1-2 Legia U16

Gole:

1-0 49 min. Klaudiusz Antczak

1-1 61 min. Aleks Rzepkowski (as. Aleksander Badowski)

1-2 79 min. Aleks Rzepkowski (as. Aleksander Badowski)

Legia: Błażej Ślazyk - Aleks Szybalski [11], Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Artur Szmyt - Aleks Rzepkowski Ż, Dawid Rodak (Kpt), Aleksander Badowski, Jan Szybicki Ż, Oliwier Altewęgier (78' Bartosz Przybyłko), Borys Wawer. Rezerwa: Olivier Pruszyński, Stanisław Kwiatkowski (br), Imran Ibrahim

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek, Łukasz Turzyniecki

CLJ U15 (2011 i mł.): Legia U15 1-0 (0-0) UKS Torpedo Mokotów ('11 i mł.)

Gol:

1-0 63 min. Michał Kucała (rzut karny za zagranie ręką)

Legia: Jan Nowicki Ż - Szymon Piegat (41' Maciej Trzupek), Tytus Mendakiewicz Ż, Cyprian Lipiński (Kpt) Ż, Aleksander Dąbrowski - Filip Reszka (79' Karol Konieczny) Wojciech Kuś (78' Antoni Kośmider), Kajetan Zaliwski (51' Marcin Kośmiński) - Szymon Traczykowski [12](68' Mikołaj Cwikilewicz), Michał Kucała (69' Fryderyk Paprocki), Kacper Kwiatkowski (Jan Kaczorowski Ż). Rezerwa: Gabriel Magdziak (br)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Michał Adamowski

Ekstraliga U15: Legia U14 9-1 (3-0) STF Champion Warszawa '11

Gole:

1-0 4 min. Bartłomiej Cząstka (as. Karol Grzyb)

2-0 36 min. Karol Szczepek (as. Stanisław Maisiuk)

3-0 39 min. Michael Oyedele (as. Antoni Strąk)

4-0 42 min. Bartłomiej Cząstka (as. Natan Turniak)

5-0 45 min. Bartłomiej Cząstka (as. Stanisłau Maisiuk)

6-0 48 min. Bartłomiej Cząstka b.a.

7-0 58 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Adam Smoła)

8-0 59 min. Filip Jasiński b.a.

8-1 73 min. Filip Wancerz ( z rzutu wolnego)

9-1 80 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Aleksander Rybka)

Strzały (celne): Legia 33 (21) - Champion 5 (5)



Legia: Julian Onyszko - Oskar Marzec, Stanisław Głębowski [11], Antoni Strąk, Stanisław Maisiuk [11], Filip Jasiński (Kpt), Karol Szczepek, Michael Oyedele [13], Adam Smoła, Bartłomiej Cząstka, Karol Grzyb, Adam Dobrowolski, Aleksander Kocot, Ignacy Silski, Aleksander Rybka, Klaudiusz Półtorak, Natan Turniak, Mateusz Krzyczmonik, Michał Har

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza