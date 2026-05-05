Analiza Kolegium Sędziów faulu na Vinagre

W ramach 31. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0. Bramka padła w 97. minucie spotkania po rzucie wolnym podyktowanym za faul na Rubenie Vinagre. Po meczu pojawiły się opinie, że przewinienia w tej sytuacji nie było.

PZPN przedstawił analizę tej sytuacji przez Kolegium Sędziów, z której wynika, że zawodnik Widzewa faulował Rubena Vinagre, a rzut wolny został podyktowany prawidłowo. 

 

Decyzja sędziego na boisku: rzut wolny bezpośredni
Analiza sędziego VAR: decyzja nie podlega wideoweryfikacji
Decyzja KS PZPN: rzut wolny bezpośredni

Analiza:
Piłkę zagraną przez zawodnika Legii nr 19 stara się odebrać wślizgiem zawodnik Widzewa nr 10. Prawą nogą uniesioną na piłkę blokuje możliwość jej zagrania do środka pola gry. W tym samym momencie nogą zakroczną (swoim piszczelem) atakuje lewą nogę (postawną) przeciwnika. Trafia jednoznacznie w stopę, co powoduje upadek rywala. Kostka napastnika Legii nie wygina się, co jest w większości naturalne przy atakach od zewnętrznej jej strony. Jednak dalej konsekwencje tego ataku mogą być bolesne dla przeciwnika.

Widząc z zajmowanej pozycji nieprzepisowy atak nogą zakroczną sędzia podjął prawidłową decyzję o przyznaniu rzutu wolnego bezpośredniego. Jednocześnie ocenił, że atakujący wślizgiem zawodnik Widzewa nie wziął pod uwagę potencjalnych konsekwencji takiego sposobu ataku.




