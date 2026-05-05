Reca nie zagra do końca sezonu

Arkadiusz Reca | fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
źródło: goal.pl, Legionisci.com

Arkadiusz Reca pojawił się na murawie w 42. minucie meczu 31. kolejki z Widzewem Łódź. Zawodnik Legii Warszawa opuścił boisko kilkanaście minut później z powodu urazu. 

W trakcie walki o piłkę Reca został kopnięty przez przeciwnika. Jak informuje goal.pl, badanie potwierdziło uraz kostki, a konkretniej uszkodzone zostało więzadło trójgraniaste. Przerwa w grze ma potrwać około miesiąc, czyli do końca bieżącego sezonu. 

 

To nie pierwszy uraz Recy, odkąd jest zawodnikiem Legii. Przez całą rundę jesienną zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi. Uraz leczył także na przełomie lutego i marca bieżącego roku. W obecnym sezonie Reca wystąpił w 26 meczach, z czego tylko w kilku od pierwszej do ostatniej minuty. 



Komentarze (4)

majusL@legionista.com - 13 minut temu, *.174.42

Wypożyczony czy masz zawodnik ??

Legiak83 - 29 minut temu, *.supermedia.pl

Amica go pogoniła no ale nasi eksperci przyjęli go z otwartymi ramionami...

ws - 44 minuty temu, *.play.pl

Niezły zawodnik tylko kontuzja za kontuzją. Chyba nie zbyt dobrze zdiagnozowany przed przyjściem do Legii. No ale lewych obrońców brak.

Przemek - 46 minut temu, *.t-mobile.pl

No strata niewielka....

