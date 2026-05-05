Wszołek i Reca nie zagrają do końca sezonu

Dla dwóch zawodników Legii sezon dobiegł już końca. Trener Marek Papszun w trzech ostatnich meczach nie będzie mógł skorzytsać z Pawła Wszołka i Arkadiusza Recy.

Arkadiusz Reca pojawił się na murawie w 42. minucie meczu 31. kolejki z Widzewem Łódź. Zawodnik Legii Warszawa opuścił boisko kilkanaście minut później z powodu urazu. W trakcie walki o piłkę Reca został kopnięty przez przeciwnika. Jak informuje goal.pl, badanie potwierdziło uraz kostki, a konkretniej uszkodzone zostało więzadło trójgraniaste. Przerwa w grze ma potrwać około miesiąc, czyli do końca bieżącego sezonu.

To nie pierwszy uraz Recy, odkąd jest zawodnikiem Legii. Przez całą rundę jesienną zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi. Uraz leczył także na przełomie lutego i marca bieżącego roku. W obecnym sezonie Reca wystąpił w 26 meczach, z czego tylko w kilku od pierwszej do ostatniej minuty.

Także w meczu z Widzewem urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej doznał Paweł Wszołek. Jego przerwa w grze także potrwa kilka tygodni i zawodnik dołączy do zespołu w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu.