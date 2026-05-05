Wszołek i Reca nie zagrają do końca sezonu

źródło: goal.pl, Legionisci.com

Dla dwóch zawodników Legii sezon dobiegł już końca. Trener Marek Papszun w trzech ostatnich meczach nie będzie mógł skorzytsać z Pawła Wszołka i Arkadiusza Recy. 

Arkadiusz Reca pojawił się na murawie w 42. minucie meczu 31. kolejki z Widzewem Łódź. Zawodnik Legii Warszawa opuścił boisko kilkanaście minut później z powodu urazu.  W trakcie walki o piłkę Reca został kopnięty przez przeciwnika. Jak informuje goal.pl, badanie potwierdziło uraz kostki, a konkretniej uszkodzone zostało więzadło trójgraniaste. Przerwa w grze ma potrwać około miesiąc, czyli do końca bieżącego sezonu. 

 

To nie pierwszy uraz Recy, odkąd jest zawodnikiem Legii. Przez całą rundę jesienną zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi. Uraz leczył także na przełomie lutego i marca bieżącego roku. W obecnym sezonie Reca wystąpił w 26 meczach, z czego tylko w kilku od pierwszej do ostatniej minuty. 

Także w meczu z Widzewem urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej doznał Paweł Wszołek. Jego przerwa w grze także potrwa kilka tygodni i zawodnik dołączy do zespołu w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu. 



Komentarze (12)

Bronek 49 - 16 minut temu, *.vectranet.pl

Niestety ani z Wszołkiem czy Recą jeżeli kończą się im kontrakty nie powinno się z nimi przedłużać Wszołek już drugi raz w tym sezonie kontuzja Reca słabiutki więc trzeba by było się z nimi pożegnać

KAMIL - 21 minut temu, *.com.pl

w Poznaniu go pognali bo wiedzieli że szklany itd. a my jak zawsze przyjmujemy z otwartymi rękami ! ku...a kolejny na wakacjach przy Ł3 ! Wszołek niech se odpocznie może od nowego sezonu się ogarnie bo narazie to kopie się po czole drewno , od odejścia Josue 0 pożytku

Szpic - 50 minut temu, *.play.pl

Końcówka sezonu a tu zaczynają się sypać kontuzje; Biczachczjan, Wszołek, Reca. Oby nikt więcej nie wypadł z kadry.

Borsalino - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Żewłakow, fajne te transfery zrobiłeś !
Powiedz mi dyrektor, skąd czerpałeś pomysły, skąd akurat takie wybory ? Kasa w formie prowizji się zgadzała ?
Można się pomylić co do 2-3 ale pomylić się co do wszystkich to już jest sabotaż !

snafca - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com

Reca jest za slabym pilkarzem dla Legii
i powinien odejsc po sezonie.

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42

Wypożyczony czy masz zawodnik ??

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

@majusL@legionista.com: A ty nie umiesz skorzystac z internetu czy co?

Kibel trzaskowskiego - 47 minut temu, *.centertel.pl

@majusL@legionista.com Nasz

Legiak83 - 2 godziny temu, *.supermedia.pl

Amica go pogoniła no ale nasi eksperci przyjęli go z otwartymi ramionami...

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Legiak83: Przeciez to mit. Jak go mogla pogonic jak juz z nim miala warunki kontraktu dogadane? Rzasa ostatnio tlumaczyl, ze w momencie jak go podpisywali to im wypadlo ze 2-3 pilkarzy i nie chcieli ryzykwoac, ze wypadnie im kolejny. Gdyby nie mieli tamtych kontuzji to by podpisali Rece.

ws - 2 godziny temu, *.play.pl

Niezły zawodnik tylko kontuzja za kontuzją. Chyba nie zbyt dobrze zdiagnozowany przed przyjściem do Legii. No ale lewych obrońców brak.

Przemek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

No strata niewielka....

