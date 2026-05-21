21-24.05: Weekendowy rozkład jazdy

Dziś o 18:00 w Dąbrowie Górniczej koszykarze Legii zagrają czwarty mecz I rundy play-off z MKS-em. Wygrana zapewni Legii awans do półfinału. Transmisja spotkania na Youtube. W sobotę przy Ł3 ostatni mecz sezonu, w którym Legia zagra z Motorem. W niedzielę przy Łazienkowskiej będzie miało miejsce Święto Łazienkowskiej, której finałem - o 19:16 będzie mecz Legionistek ze Ślęzą Wrocław.

W Sopocie rozegrana zostanie I runda Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej z udziałem załogi Legii Warszawa. W Zielonej Górze rozegrane zostaną mistrzostwa Polski do lat 15 oraz 19 w pięcioboju nowoczesnym.

Rozkład jazdy:

21.05 g. 11:00 Legia II Warszawa - Widzew II Łódź [LTC]

21.05 g. 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa [kosz]

22.05 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - KKS Kalisz

23.05 g. 16:00 Legionistki II Warszawa - Forty Piątnica [III liga kobiet][LTC 7]

23.05 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Znicz Biała Piska

23.05 g. 17:30 Legia Warszawa - Motor Lublin

23.05 g. 17:30 Górnik Zabrze - Radomiak Radom

24.05 g. 14:00 Arka Rumia - Legia Warszawa [rugby]

24.05 g. 19:16 Legionistki Warszawa - Ślęza Wrocław [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3]

Młodzież:

20.05 g. 17:00 AP Eskadra '18 - Legia U8 [ul. Strażacka 121]

20.05 g. 19:00 Legia LSS U13 - KS Ursynów '13 [LTC]

21.05 g. 17:30 Delta Warszawa '14 - Legia LSS U12 [ul. Jeziorna 2]

22.05 g. 14:00 Legia U17 - Stal Rzeszów '09 [CLJ U17][LTC 8]

23.05 g. 10:00 Legia U14 - RKS Ursus U15 [LTC 7]

23.05 g. 10:00 AP Green - Legia [Wólka Kozodawska, ul. Źródlana]

23.05 g. 10:00 Escola Varsovia '11 - Legia U15 [ul. Fleminga 2]

23.05 g. 11:00 Legia U11 - MKS Piaseczno [ul. Łazienkowska 3]

23.05 g. 12:00 Stal Rzeszów 07/8 - Legia U19 [CLJ U19][Rzeszów]

23.05 g. 13:00 Delta Warszawa '08 - Legia LSS U18 [ul. Jeziorna 2]



