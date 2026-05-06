Wyniki legionistów w PP w Tomaszowie Lubelskim

W Tomaszowie Lubelskim odbyły się zawody Pucharu Polski we wrotkarstwie szybkim, w których startowała spora grupa zawodników łyżwiarskiej Legii. W kat. Open, zwyciężył Marek Kania, a drugie miejsce na podium zajął jego brat Mateusz Kania. Z bardzo dobrej strony w swojej kat. wiekowej zaprezentował się Bartłomiej Zelman.
Wyniki legionistów:
Młodzik Junior C: 6. Myron Kushnerov, 19. Franciszek Smykiewicz
Młodziczka Junior C: 15. Aleksandra Smolak, 21. Sonia Radzyńska, 34. Nikola Smolak, 36. Helena Smykiewicz, 37. Patrycja Zelman
Kadetki 2012-13: 33. Hanna Turek
Junior D2: 1. Bartłomiej Zelman
Juniorki D2: 5. Amelia Król
Junior D1: 4. Artur Szewczyk
Juniorki D1: 5. Zuzanna Szczybelska, 9. Apolonia Borucka
Open Mężczyzn: 1. Marek Kania, 2. Mateusz Kania, 6. Jaroslav Verba, 15. Serhii Bahrii
200m na czas: 1. Marek Kania 18.632s, 2. Mateusz Kania 18.675s, 5. Jaroslav Verba 20.129s
500m sprint: 1. Marek Kania 45.952s, 2. Mateusz Kania 46.379s, 7. Jaroslav Verba 48.657s
5000m na punkty: 1. Mateusz Kania 7:59.1609 min., 2. Marek Kania 7:59.0469 min.