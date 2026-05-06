Wrotkarstwo

Wyniki legionistów w PP w Tomaszowie Lubelskim

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Tomaszowie Lubelskim odbyły się zawody Pucharu Polski we wrotkarstwie szybkim, w których startowała spora grupa zawodników łyżwiarskiej Legii. W kat. Open, zwyciężył Marek Kania, a drugie miejsce na podium zajął jego brat Mateusz Kania. Z bardzo dobrej strony w swojej kat. wiekowej zaprezentował się Bartłomiej Zelman.

REKLAMA

Wyniki legionistów:
Młodzik Junior C: 6. Myron Kushnerov, 19. Franciszek Smykiewicz
Młodziczka Junior C: 15. Aleksandra Smolak, 21. Sonia Radzyńska, 34. Nikola Smolak, 36. Helena Smykiewicz, 37. Patrycja Zelman
Kadetki 2012-13: 33. Hanna Turek
Junior D2: 1. Bartłomiej Zelman
Juniorki D2: 5. Amelia Król
Junior D1: 4. Artur Szewczyk
Juniorki D1: 5. Zuzanna Szczybelska, 9. Apolonia Borucka
Open Mężczyzn: 1. Marek Kania, 2. Mateusz Kania, 6. Jaroslav Verba, 15. Serhii Bahrii

200m na czas: 1. Marek Kania 18.632s, 2. Mateusz Kania 18.675s, 5. Jaroslav Verba 20.129s
500m sprint: 1. Marek Kania 45.952s, 2. Mateusz Kania 46.379s, 7. Jaroslav Verba 48.657s
5000m na punkty: 1. Mateusz Kania 7:59.1609 min., 2. Marek Kania 7:59.0469 min.

rolki,Mateusz Kania
fot. Legia łyżwy


rolki,wrotkarstwo
fot. Legia Łyżwy


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.