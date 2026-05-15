15-18.05: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę liczna grupa kibiców Legii pojedzie do Gdańska wspierać naszych piłkarzy w ostatnim wyjazdowym meczu obecnego sezonu. Koszykarze Legii w sobotę o 15:00 zagrają drugi mecz I rundy play-off w hali na Bemowie z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Transmisja na Youtube, bilety do kupienia TUTAJ. W poniedziałek w klubie Lavo w Józefosławiu nasza drużyna badmintona rozegra ostatni mecz sezonu zasadniczego - legioniści zmierzą się z drugim w tabeli SKB Suwałki.

W sobotę w Gdyni rozegrany zostanie VII, przedostatni turniej mistrzostw Polski w rugby 7 kobiet. Jeśli legionistki wygrają zawody, będą miały szanse na pierwsze w historii mistrzostwo Polski.

Pięcioboiści Legii startują w drugich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w Bułgarii. Dwoje zawodników strzeleckiej Legii weźmie udział w Mistrzostwach Europy U-18 w strzelaniach do rzutków w Osijeku - Wiktoria Wysocka oraz Sebastian Ruta.

Rozkład jazdy:

16.05 g. 15:00 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

16.05 g. 16:00 Chojniczanka Chojnice - Zagłębie Sosnowiec

16.05 g. 20:15 Radomiak Radom - Lech Poznań

17.05 g. 14:00 Wisła II Płock - Olimpia Elbląg

17.05 g. 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

17.05 g. 18:30 Broń Radom - Legia II Warszawa

18.05 g. 13:45 Legia Warszawa - SKB Litpol-Malow Suwałki [badminton, ul. Geodetów 23E, Józefosław]