Banasik odejdzie z Legii po sezonie

Wojciech Banasik na zimowym obozie z pierwszym zespołem Legii w 2025 roku | fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach
źródło: Legionisci.com/TVP Sport

Według TVP Sport, Legia latem pożegna się z bramkarzem, który obecnie występuje na zasadzie wypożyczenia w I-ligowej Polonii Bytom - Wojciechem Banasikiem.

20-latek, wychowanek Świtu Jelonki, na Łazienkowską trafił w 2021 roku ze Znicza Pruszków. W Legii występował w drugim zespole, ale przez pewien czas trenował także z pierwszym zespołem naszego klubu, jeżdżąc m.in. na mecze w europejskich pucharach. Zimą golkiper trafił na wypożyczenie do I-ligowej Polonii Bytom, gdzie w ostatnim czasie wywalczył sobie miejsce w składzie.

 

Jego kontrakt z Legią obowiązuje do 30 czerwca bieżącego roku. Legia miała możliwość przedłużenia umowy, ale nie zdecydowała się na aktywowanie tej klauzuli. Wszystko wskazuje na to, że Banasik odejdzie więc za darmo (nie licząc ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych). Niewykluczone, że pozostanie w klubie z Bytomia, który wciąż liczy się w walce o baraże.



Szkielet - 37 minut temu, *.gov.pl

Świt Świt Jelonki.

