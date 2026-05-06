Dwóch legionistów na turniej Feliksa Stamma

W dniach 8-9 maja w Radomiu odbędzie się międzynarodowy turniej pięściarski im. Feliksa Stamma. Wezmą w nim udział dwaj pięściarze Klubu Bokserskiego Legia - Bartłomiej Rośkowicz oraz Maciej Marchel. Obaj legioniści walczyć będą w kat. -65kg.

REKLAMA

Start w Memoriale Stamma jest etapem przygotowań do wrześniowych Mistrzostw Europy w Sofii. W piątek w Radomiu odbędą się mecze półfinałowe, zaś w sobotę finał i o trzecie miejsce. W turnieju walczyć będą pięściarze z Polski, Niemiec, Irlandii i Wielkiej Brytanii.