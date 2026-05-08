Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy

Po czterech sezonach przerwy do Ekstraklasy wraca Wisła Kraków. Zespół prowadzony przez Mariusza Jopa pewnie wygrał rozgrywki 1. ligi i na dwie kolejki przed końcem zapewnił sobie awans. 

Po raz ostatni Wisła występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2021/2022. Zajęła wówczas 17. miejsce w tabeli i wraz z Górnikiem Łęczna i Bruk-Betem Termaliką Nieciecza opuściła ligę. 

 

W sezonie 2022/2023 Wisła przegrała z półfinale baraży o Ekstraklasę na własnym stadionie z Puszczą Niepołomice 1-4, a w sezonie 2024/25 na tym samym etapie uległa u siebie Miedzi Legnica 0-1. 

2. miejsce w tabeli 1. ligi zajmuje aktualnie Śląsk Wrocław. 



