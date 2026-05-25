Zoran Arsenić piłkarzem Legii

Zoran Arsenić
Zoran Arsenić został piłkarzem Legii Warszawa. Umowa 32-letniego zawodnika z Rakowem Częstochowa wygasła wraz z końcem sezonu, dzięki czemu mógł on przejść do Legii za darmo. Podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia.

- Czuję szczęście i dumę, będąc tutaj w Warszawie. Jestem długo Polsce i wiem, jak dużym klubem jest Legia. Współpracowałem z trenerem Markiem Papszunem prawie pięć lat i wspominam go bardzo dobrze. Trenera charakteryzuje szczerość i konsekwentna praca. To spotkałem na naszej wspólnej drodze i dzięki temu się rozwinąłem. Nie mogę się doczekać, żeby znowu z nim pracować. Legia powinna walczyć o najwyższe cele, a moje cele indywidualne są takie same i będę robił wszystko, żeby tak się stało - mówi Zoran Arsenić.

- Cieszę się z podpisania kontraktu z Zoranem. Jest rozpoznawalnym zawodnikiem w Polsce. Jego dużymi zaletami są doświadczenie i znajomość Ekstraklasy, ma cechy przywódcze i dobrą mentalność, która zapewni nam równowagę, szczególnie w defensywie. Nasz zespół tego potrzebuje. Jego umowa z Rakowem dobiegała końca i byliśmy zainteresowani, żeby go sprowadzić do Warszawy z punktu widzenia skautingowego i sportowego. Zapytaliśmy o zdanie trenera Marka Papszuna i jego opinia była bardzo pozytywna. Decyzja zawodnika o przyjściu do Legii też była podyktowana jego osobą - mówi Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa Fredi Bobić.

 

Zoran Arsenić
ur. 2 czerwca 1994, Osijek (Chorwacja)
wzrost: 187 cm
kariera:
NK Osijek (juniorzy) (Chorwacja)
(w) 2011/12 NK Višnjevac (Chorwacja)
2012/13-j (2013/14) NK Osijek (Chorwacja)
2013/14 HNK Segesta Sisak (Chorwacja)
2014/15 NK Sesvete (Chorwacja)
2015/16-2016/17NK Osijek (Chorwacja)
2017/18-(j) 2018/19 Wisła Kraków (Chorwacja)
(w) 2018/19-(j) Jagiellonia Białystok
2020/21 HNK Rijeka (Chorwacja)
(w) 2020/21-2025/26 Raków Częstochowa
(j) 2026/27-? Legia Warszawa


majusL@legionista.com - 11 minut temu, *.174.42

Kolejny kaleka ... Tffuuuu

Arek - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

🤣

