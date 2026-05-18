Ivan Brkić piłkarzem Legii

Ivan Brkić został zawodnikiem Legii Warszawa. 30-letni chorwacki bramkarz podpisał trzyletni kontrakt ze stołecznym klubem.

Brkić ma 194 cm wzrostu. Przez ostatnie 2 lata występował w Motorze Lublin, gdzie rozegrał 37 meczów.





- Jestem szczęśliwy i dumny. To będzie przyjemność i honor reprezentować najbardziej utytułowany klub w Polsce. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę treningi. Mam w sobie wiele emocji podczas meczów i treningów, przeżywam każdy moment i jestem typem lidera, ciężko pracującego zawodnika, dla którego wszystko dzieje się dzięki włożonemu wysiłkowi. Wiem, że w Legii gra się pod dużą presją oczekiwań. Chcę dobrze zaprezentować się i pokazać swoją jakość - powiedział nowy bramkarz Legii Warszawa.

- Ivan Brkić jest bardzo doświadczonym bramkarzem i będzie pasował do naszego stylu gry. Analizowaliśmy zestawienie zawodników na tej pozycji i wymagała ona dołączania golkipera w jego kategorii wiekowej. Ivan dobrze się spisywał w Motorze Lublin, ma wysokie umiejętności. Jest typem lidera na boisku i poza nim, co ma dla nas duże znaczenie. Trener Maciej Kowal również jest zadowolony z tego transferu. Mamy w tle zdolnych, młodych bramkarzy z Akademii Legii, dla których będzie dobrym przykładem i przy którym będą się rozwijać - powiedział Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa Fredi Bobić.

Kontrakt zawodnika obowiązuje do końca sezonu 2028/29.

Ivan Brkić

ur. 29.06.1995, Koprivnica (Chorwacja)

wzrost: 194 cm

pozycja: bramkarz

kariera:

NK Vojnić 95 (Chorwacja)

(j) 2011/12-2012/13 NK Karlovac (Chorwacja)

(j) 2013/14-(j) 2016/17 NK Istra Pula (Chorwacja)

(w) 2016/17 NK Imotski (Chorwacja)

2017/18 HNK Cibalia Vinkovci (Chorwacja)

2018/19-(j) 2020/21 HŠK Zrinjski Mostar (BiH)

(w) 2021-(j) 2021 Riga FC (Łotwa)

(w) 2021/22-2023/24 Neftçı Baku (Azerbejdżan)

(j) 2024/25-2025/26 Motor Lublin

(j) 2026/27-? Legia Warszawa