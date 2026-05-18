Ivan Brkić piłkarzem Legii

Mileta Rajović, Ivan Brkić | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa

Ivan Brkić został zawodnikiem Legii Warszawa. 30-letni chorwacki bramkarz podpisał trzyletni kontrakt ze stołecznym klubem.

Brkić ma 194 cm wzrostu. Przez ostatnie 2 lata występował w Motorze Lublin, gdzie rozegrał 37 meczów. 

 

- Jestem szczęśliwy i dumny. To będzie przyjemność i honor reprezentować najbardziej utytułowany klub w Polsce. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę treningi. Mam w sobie wiele emocji podczas meczów i treningów, przeżywam każdy moment i jestem typem lidera, ciężko pracującego zawodnika, dla którego wszystko dzieje się dzięki włożonemu wysiłkowi. Wiem, że w Legii gra się pod dużą presją oczekiwań. Chcę dobrze zaprezentować się i pokazać swoją jakość - powiedział nowy bramkarz Legii Warszawa.

- Ivan Brkić jest bardzo doświadczonym bramkarzem i będzie pasował do naszego stylu gry. Analizowaliśmy zestawienie zawodników na tej pozycji i wymagała ona dołączania golkipera w jego kategorii wiekowej. Ivan dobrze się spisywał w Motorze Lublin, ma wysokie umiejętności. Jest typem lidera na boisku i poza nim, co ma dla nas duże znaczenie. Trener Maciej Kowal również jest zadowolony z tego transferu. Mamy w tle zdolnych, młodych bramkarzy z Akademii Legii, dla których będzie dobrym przykładem i przy którym będą się rozwijać - powiedział Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa Fredi Bobić.

Kontrakt zawodnika obowiązuje do końca sezonu 2028/29.

Ivan Brkić
ur. 29.06.1995, Koprivnica (Chorwacja)
wzrost: 194 cm
pozycja: bramkarz
kariera: 
NK Vojnić 95 (Chorwacja) 
(j) 2011/12-2012/13 NK Karlovac (Chorwacja)
(j) 2013/14-(j) 2016/17 NK Istra Pula (Chorwacja)
(w) 2016/17 NK Imotski (Chorwacja)
2017/18 HNK Cibalia Vinkovci (Chorwacja)
2018/19-(j) 2020/21 HŠK Zrinjski Mostar (BiH)
(w) 2021-(j) 2021 Riga FC (Łotwa)
(w) 2021/22-2023/24 Neftçı Baku (Azerbejdżan)
(j) 2024/25-2025/26 Motor Lublin
(j) 2026/27-? Legia Warszawa



Komentarze (9)

Egon - 1 minutę temu, *.231.8

Kocur? Czy ogór? Proszę o opinie wyłącznie znawców tematu.

Młody Junaku - 2 minuty temu, *.inetia.pl

Ciekawr czy zagra w ostatnim meczu😁

Chcemy kocura a nie ogóra - 6 minut temu, *.195.31

Ogór aż furczy. Z czym do ludzi?

L - 1 minutę temu, *.play-internet.pl

@Chcemy kocura a nie ogóra: no taki ogor, ze zostal wybrany do bramkarza sezonu. A u nas bedzie tylko zmiennikiem xddd

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 7 minut temu, *.110.18

Otwieramy jakiś klub emeryta?

Balcer - 2 minuty temu, *.orange.pl

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: Emeryta i rencisty

AdamJ - 8 minut temu, *.play.pl

Czyli Hindrich odchodzi... Szkoda, to mój ulubiony piłkarz i najlepszy bramkarz od czasów Fabiańskiego. Konieczność spłaty zadłużenia i bieżących zobowiązań wymusza ten ruch. "Dziękuję" Michale, Fredi, Darku za sposób zarządzania Legią... :-(

Jano - 12 minut temu, *.orange.pl

no to ręcznik powinien szukać klubu, bo pozycje 1 i 2 zajęte!

majusL@legionista.com - 13 minut temu, *.174.42

Tffu. Wstyd i hańba. Młodzi nie mają się gdzie ogrywać a biorą starego dziada. Brawo Klub !!!!

