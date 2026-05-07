Bilety na mecze I rundy play-off

Rozpoczęliśmy sprzedaż biletów na dwa pierwsze spotkania pierwszej rundy play-off, które legioniści rozegrają w czwartek, 14 maja o 20:15 oraz w sobotę, 16 maja o 15:00. Rywala, z którym będziemy się mierzyć na tym etapie rywalizacji o mistrzostwo Polski, poznamy w niedzielę wieczorem. Do drugiej rundy play-off awansuje zespół, który wygra trzy spotkania. Sprzedaż biletów prowadzona jest TUTAJ.

Pierwszeństwo przy zakupie biletów na oba mecze mają posiadacze abonamentów na sezon 2025/26. Karneciarze mogą także liczyć na 20-procentową zniżkę - aby ją otrzymać, należy przy zakupie podać numer karnetu. Zamknięta sprzedaż potrwa do piątku do godziny 19:00. O tej godzinie otwarta zostanie otwarta sprzedaż biletów na oba mecze. Gorąco zachęcamy do wspierania Legii walczącej o obronę mistrzowskiego tytułu!

Cennik biletów na mecze I rundy play-off:
Kat. czarna (rodzinna): 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)
Kat. zielona: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)
Kat. biała: 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)
Kat. czerwona: 85 zł (ulgowy), 95 zł (normalny)
Kat. Premium: 95 zł (ulgowy), 125 zł (normalny)
Kat. VIP: 199 zł (ulgowy), 349 zł (normalny)
Kat. VIP II: 199 zł
Sofa: 1200 zł

Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.


