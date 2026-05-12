Wypożyczeni: Bramki Olewińskiego i Gieroby

Oliwier Olewiński | fot. Woytek / Legionisci.com
Fumen
Legionisci.com Legionisci.com

Minione dni były aktywne dla graczy Pogoni Grodzisk Mazowiecki, którzy w czwartek nadrabiali ligowe zaległości i w poniedziałek ponownie wybiegli na boisko. W obu meczach pokazali się wypożyczeni legioniści, którzy trafili do siatki. Wojciech Banasik zaliczył występ w barwach Polonii Bytom kapitulując dopiero przy rzucie karnym. Sergio Barcia nie zagrał z powodu kontuzji, co błyskawicznie odczuła jego drużyna tracąc... pięć bramek.

REKLAMA

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) nie grał w przegranym 0-1 meczu z Legią Warszawa.

I liga
W czwartek Pogoń Grodzisk Mazowiecki nadrobiła ligowe zaległości i spotkała się z ŁKS Łódź. I choć rywale jako pierwsi trafili do siatki, to w 27. minucie Oliwier Olewiński wyrównał po asyście Mateusza Szczepaniaka. Ostatecznie grodziszczanie przegrali 2-3. Wspomniany Olewiński zszedł w 63. minucie, "Szczepan" rozegrał całe zawody kończąc je z żółtą kartką. Jakub Adkonis został zmieniony w przerwie a Stanisław Gieroba ustąpił pola w 77. minucie. 
Skrót meczu ŁKS Łódź - Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Natomiast w poniedziałek Pogoń przegrała 1-3 z Odrą Opole. Honorowe trafienie dla grodziszczan zdobył Stanisław Gieroba, który rozegrał całe spotkanie. Oliwier Olewiński został zmieniony w 80. minucie. Jakub Adkonis oraz Mateusz Szczepaniak znaleźli się poza kadrą meczową z powodu skompletowania czterech kartek.

Pogoń Siedlce przegrała 1-2 ze Stal Rzeszów. Bartosz Dembek rozegrał całe zawody, a Jakub Zbróg nie wystąpił w tym spotkaniu.

Wojciech Banasik zaliczył kolejny występ w barwach Polonii Bytom. Śląski zespół rozbił 4-1 ekipę Znicza Pruszków. Bramkarz wypożyczony z Legii skapitulował przy bramce z rzutu karnego w doliczonym czasie gry.
Skrót meczu Znicz Pruszków - Polonia Bytom

II liga
Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie grał w zremisowanym 2-2 meczu z  ŁKS II Łódź.

LaLiga2
Sergio Barcia nie zagrał w przegranym 1-5 meczu z Andorrą z powodu kontuzji. W minionym ligowym spotkaniu z Realem Valladolid obrońca doznał mikrourazu prawego mięśnia dwugłowego uda.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.