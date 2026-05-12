Wypożyczeni: Bramki Olewińskiego i Gieroby

Minione dni były aktywne dla graczy Pogoni Grodzisk Mazowiecki, którzy w czwartek nadrabiali ligowe zaległości i w poniedziałek ponownie wybiegli na boisko. W obu meczach pokazali się wypożyczeni legioniści, którzy trafili do siatki. Wojciech Banasik zaliczył występ w barwach Polonii Bytom kapitulując dopiero przy rzucie karnym. Sergio Barcia nie zagrał z powodu kontuzji, co błyskawicznie odczuła jego drużyna tracąc... pięć bramek.

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) nie grał w przegranym 0-1 meczu z Legią Warszawa.

I liga

W czwartek Pogoń Grodzisk Mazowiecki nadrobiła ligowe zaległości i spotkała się z ŁKS Łódź. I choć rywale jako pierwsi trafili do siatki, to w 27. minucie Oliwier Olewiński wyrównał po asyście Mateusza Szczepaniaka. Ostatecznie grodziszczanie przegrali 2-3. Wspomniany Olewiński zszedł w 63. minucie, "Szczepan" rozegrał całe zawody kończąc je z żółtą kartką. Jakub Adkonis został zmieniony w przerwie a Stanisław Gieroba ustąpił pola w 77. minucie.

Natomiast w poniedziałek Pogoń przegrała 1-3 z Odrą Opole. Honorowe trafienie dla grodziszczan zdobył Stanisław Gieroba, który rozegrał całe spotkanie. Oliwier Olewiński został zmieniony w 80. minucie. Jakub Adkonis oraz Mateusz Szczepaniak znaleźli się poza kadrą meczową z powodu skompletowania czterech kartek.

Pogoń Siedlce przegrała 1-2 ze Stal Rzeszów. Bartosz Dembek rozegrał całe zawody, a Jakub Zbróg nie wystąpił w tym spotkaniu.

Wojciech Banasik zaliczył kolejny występ w barwach Polonii Bytom. Śląski zespół rozbił 4-1 ekipę Znicza Pruszków. Bramkarz wypożyczony z Legii skapitulował przy bramce z rzutu karnego w doliczonym czasie gry.

II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie grał w zremisowanym 2-2 meczu z ŁKS II Łódź.

LaLiga2

Sergio Barcia nie zagrał w przegranym 1-5 meczu z Andorrą z powodu kontuzji. W minionym ligowym spotkaniu z Realem Valladolid obrońca doznał mikrourazu prawego mięśnia dwugłowego uda.