U-15: Polska 1-1 Finlandia. Grali legioniści

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Piotra Klepczarka zremisowała 1-1 (1-0) z Finlandią w pierwszym meczu rozegranym w ramach Turnieju Czterech Narodów. W spotkaniu wystąpiło trzech zawodników Legii Warszawa - Michał Kucała, Kacper Kwiatkowski i Aleks Szybalski.

W następnych spotkaniach "biało-czerwoni" zmierzą się z Węgrami (22 maja, 16:00, Łabiszyn) oraz Słowacją (24 maja, 11:00, Sicienko).

U-15: Polska 1-1 (1-0) Finlandia

Michał Kucała 28 - Emil Rautiainen 66

Polska: 1. Antoni Miernik - 2. Karol Kupczyk, 5. Wiktor Waloch, 8. David Sulewski (60, 14. Piotr Tobór), 11. Aleks Szybalski (41, 19. Antoni Chojecki), 13. Michał Kucała (41, 9. Martin Szczerbiński), 15. Wiktor Kożuchowski (60, 4. Mateusz Jadachowski), 17. Kacper Kwiatkowski (41, 10. Marcel Zdybał), 18. Igor Kaczor, 20. Essam Abdelhamid (41, 7. Antoni Balcer), 21. Michał Resmerowski (41, 23. Ksawery Słota)

Finlandia: 1. Tobias Kinnunen - 2. Arvi Hämäläinen (41, 13. Levi Tanke Aba), 3. Leo Wevelsiep, 4. Timh-Isaac Söderman (69, 17. Kaius Lehtonen), 5. Tuure Mononen, 11. Lassi Haimi (60, 9. Gil Azael De Macksi Mayasi), 16. Onni Karhu, 18. Elias Turunen (41, 10. Viljami Thomander), 19. Excel-Stanis Musete, 20. Emil Rautiainen (69, 8. Johannes Kanerva), 21. Eero Kiljunen (60, 7. Vilppu Tahkola)

żółta kartka: Kożuchowski

sędziował: Szymon Rutkowski (Polska).

Grano 2x40 minut.

