Reprezentacja

U-15: Polska 1-1 Finlandia. Grali legioniści

fot. Legionisci.com
źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Piotra Klepczarka zremisowała 1-1 (1-0) z Finlandią w pierwszym meczu rozegranym w ramach Turnieju Czterech Narodów. W spotkaniu wystąpiło trzech zawodników Legii Warszawa - Michał Kucała, Kacper Kwiatkowski i Aleks Szybalski. 

REKLAMA

W następnych spotkaniach "biało-czerwoni" zmierzą się z Węgrami (22 maja, 16:00, Łabiszyn) oraz Słowacją (24 maja, 11:00, Sicienko).

 

U-15: Polska 1-1 (1-0) Finlandia
Michał Kucała 28 - Emil Rautiainen 66

Polska: 1. Antoni Miernik - 2. Karol Kupczyk, 5. Wiktor Waloch, 8. David Sulewski (60, 14. Piotr Tobór), 11. Aleks Szybalski (41, 19. Antoni Chojecki), 13. Michał Kucała (41, 9. Martin Szczerbiński), 15. Wiktor Kożuchowski (60, 4. Mateusz Jadachowski), 17. Kacper Kwiatkowski (41, 10. Marcel Zdybał), 18. Igor Kaczor, 20. Essam Abdelhamid (41, 7. Antoni Balcer), 21. Michał Resmerowski (41, 23. Ksawery Słota)

Finlandia: 1. Tobias Kinnunen - 2. Arvi Hämäläinen (41, 13. Levi Tanke Aba), 3. Leo Wevelsiep, 4. Timh-Isaac Söderman (69, 17. Kaius Lehtonen), 5. Tuure Mononen, 11. Lassi Haimi (60, 9. Gil Azael De Macksi Mayasi), 16. Onni Karhu, 18. Elias Turunen (41, 10. Viljami Thomander), 19. Excel-Stanis Musete, 20. Emil Rautiainen (69, 8. Johannes Kanerva), 21. Eero Kiljunen (60, 7. Vilppu Tahkola)

żółta kartka: Kożuchowski

sędziował: Szymon Rutkowski (Polska).

Grano 2x40 minut.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.