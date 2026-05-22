U-15: Polska 1-1 Węgry. Grali legioniści

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Piotra Klepczarka zremisowała 1-1 z Węgrami w drugim meczu rozegranym w ramach Turnieju Czterech Narodów. W ostatnim spotkaniu "biało-czerwoni" zmierzą się ze Słowacją (24 maja, 11:00, Sicienko).

W wyjściowym składzie znalazło się dwóch legionistów - Cyprian Lipiński i Jan Nowicki.





Bramka dla Polski: Marcel Zdybał 2

Polska: (skład wyjściowy) 12. Jan Nowicki - 3. Cyprian Lipiński, 4. Mateusz Jadachowski, 6. Yakub Kępiński-Senyonga, 7. Antoni Balcer, 9. Martin Szczerbiński, 10. Marcel Zdybał, 14. Piotr Tobór, 16. Adam Stechliński, 19. Antoni Chojecki, 23. Ksawery Słota

Grano 2x40 minut.

W drugim dzisiejszym spotkaniu tego turnieju Finlandia przegrała 1-2 (1-0) z Słowacją.