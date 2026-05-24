U-15: Polska 3-0 Słowacja. Bramka Kucały

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Piotra Klepczarka wygrała 3-0 (2-0) ze Słowacją w trzecim meczu rozegranym w ramach Turnieju Czterech Narodów. Jedną z bramek zdobył zawodnik Legii Warszawa, Michał Kucała.

W wyjściowym składzie znalazł się także Aleks Szybalski.



Marcel Zdybał (dwie), Michał Kucała

Polska: (skład wyjściowy) 1. Antoni Miernik - 2. Karol Kupczyk, 5. Wiktor Waloch, 8. David Sulewski, 10. Marcel Zdybał, 11. Aleks Szybalski, 13. Michał Kucała, 15. Wiktor Kożuchowski, 18. Igor Kaczor, 20. Essam Abdelhamid, 21. Michał Resmerowski

Grano 2x40 minut.

Tabela:

1. Polska 3 5 5- 2

2. Finlandia 3 4 5- 3

3. Słowacja 3 4 4- 6

4. Węgry 3 2 3- 6

