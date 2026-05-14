24 maja uroczysty trening LSS na stadionie Legii

Dzień po meczu Legii z Motorem, w niedzielę 24 maja, na głównej płycie naszego stadionu będzie miał miejsce uroczysty trening dzieci z całej Polski trenujących w Legia Soccer Schools.

REKLAMA

Wokół stadionu, głównie na tyłach trybuny Deyny i jej promenadzie, znajdować się będą dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. W związku z powyższym na wydarzenie, które potrwa od wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia, zapraszane są całe rodziny.





Zwieńczeniem uroczystego treningu będzie mecz Legia Ladies, które zapewniły sobie awans do kobiecej ekstraligi. Legionistki o godzinie 19:16 zagrają na płycie głównej naszego stadionu ze Ślęzą Wrocław. Wstęp wolny.