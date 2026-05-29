29-31.05: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek o 20:15 w hali na Bemowie odbędzie się drugi mecz półfinałowy z Dzikami, który transmitowany będzie w Polsacie Sport 1. Nasi przyjaciele z Sosnowca, aby liczyć się w walce o utrzymanie w II lidze, potrzebują punktów w Nowym Sączu. Amp futboliści Legii wezmą udział w turnieju w Poznaniu. Mecz rugbistów został odwołany. W poniedziałek o 20:15 w hali Koło przy Obozowej odbędzie się trzeci półfinał play-off Orlen Basket Ligi - transmisja w Polsacie Sport 2.

REKLAMA

Troje sztangistów Legii wystartuje w Mistrzostwach Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów w Ciechanowie: Maja Jezierska (-69kg), Paweł Wyrodek (-70kg) i Jakub Kawka (-85kg).

Rozkład jazdy:

29.05 g. 20:15 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

30.05 g. 09:30 Legia Warszawa - Stal Rzeszów [amp futbol, Poznań]

30.05 g. 14:30 Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Sosnowiec

30.05 g. 17:00 Znicz Biała Piska - Legia II Warszawa

30.05 g. 17:00 Lechia Tomaszów Maz. - Olimpia Elbląg

31.05 g. 09:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [amp futbol, Poznań]

31.05 g. 12:45 Legia Warszawa - Rekord Bielsko-Biała [amp futbol, Poznań]

31.05 g. 15:00 Polonia Środa Wielkopolska - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]

01.06 g. 20:15 Dziki Warszawa - Legia Warszawa [kosz, ul. Obozowa 60]