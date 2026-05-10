L!VE: Bruk-Bet 0-1 Legia (koniec)

Komentarze (69)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Zoltan - 10 minut temu, *.krakow.pl Oczy krwawią. To, że w tym roku nie spadniemy to jest jakiś cud. odpowiedz

Zbycho(L) - 11 minut temu, *.centertel.pl Hindricha powinni prze tydzień nosić na rękach. odpowiedz

Jimi70 - 12 minut temu, *.play-internet.pl Dzisiejszy doping kibiców L wygląda podobnie do gry Legii, jest nudny i powtarzalny, "gdybym jeszcze raz miał urodzić się" na zmianę z "nie poddawaj się" , i tak do znudzenia odpowiedz

Jano - 18 minut temu, *.centertel.pl Ten kto polecał te wkłady do koszulek powinien ponieść konsekwencje... Tam powinny być spadające liście.... Tego się nie da oglądać. Ja już wolę młodych chłopaków oglądać z akademii niż ty ujow🙄😑😑😑 odpowiedz

gizmosiuk - 19 minut temu, *.com.pl te straty pod wlasna bramka przy wyprowadzeniu to jest jakas parodia futbolu z podworka. Ale to jest upadek druzyny odpowiedz

1234 - 24 minuty temu, *.play.pl Dobrze słyszę bluzgi ze strony naszych wyjazdowiczów w stronę termalici? odpowiedz

Zbycho(L) - 26 minut temu, *.centertel.pl W tej obronie jak trzy małpy - niewidzi, nisłyszy, nie mówi. Padaka całkowitą. Jak dowiozą zwycięstwo to chyba się upiję😉 odpowiedz

Borsalino - 27 minut temu, *.centertel.pl Gdyby nie Hindrich byłoby 4:1 żenada odpowiedz

Braveheart - 29 minut temu, *.toneticgroup.pl Gramy tak, jakbyśmy grali, w 10 albo 9.

Bronimy, się rozpaczliwie przed ostatnią drużyną ligi odpowiedz

Braveheart - 31 minut temu, *.toneticgroup.pl Bez napastnika gramy.

A Kovacika za milete nie mógł wejść?



To się chyba dobrze nie skończy bo tutaj jest obrona Częstochowy odpowiedz

Blady - 31 minut temu, *.jmdi.pl Jest pozytyw w tym meczu taki ,że kontuzji nabawił się Rajović odpowiedz

Anonim - 33 minuty temu, *.play.pl Czy tak trudno im zrozumieć jaka jest stawka tego meczu dla Legii i się ogarnąć o co grają ? Niepojęte . odpowiedz

Exodus - 35 minut temu, *.starlink.com Oczy bolą... odpowiedz

Mroczne widmo - 39 minut temu, *.play-internet.pl Jeśli Legia, tego meczu nie wygra , to naprawdę nie zasługuje na spadek.

A to co grają w ll połowie to jakiś koszmar rodem z ll.ligi odpowiedz

Hakon - 40 minut temu, *.play.pl Co za debil ustalił godzinę meczu. Nic nie widać. odpowiedz

Jimi70 - 40 minut temu, *.play-internet.pl Tragicznie gra Legia odpowiedz

Braveheart - 42 minuty temu, *.toneticgroup.pl 69 minuta nadal fatalna gra odpowiedz

(L)ambo - 43 minuty temu, *.play.pl Dramat. Gdyby nie Otto byłaby d*** blada. Gramy z najgorsza drużyną ligi, a nie możemy wyjść z własnej połowy. 🤬 odpowiedz

Do sprzedania - 37 minut temu, *.vectranet.pl @(L)ambo:To nie koniecznie najgorsza drużyna dzisiaj odpowiedz

Braveheart - 43 minuty temu, *.toneticgroup.pl Ostatni Bruk-Bet nas zdominował.

Gdyby nie Otto byłoby już w plecy odpowiedz

Czas znaleś nowy klub dla niewypaŁa - 43 minuty temu, *.co.uk 63'

Pierwsze dotknięcie piłki przez wprowadzonego Rajovicia nieudane - odegranie wprost pod nogi jednego z gospodarzy. odpowiedz

Ja1916 - 45 minut temu, *.vectranet.pl Z Tobiaszem w bramce byłoby już 3:1 dla Termalicy. Otto trzyma wynik. odpowiedz

jim - 45 minut temu, *.ejedrzejow.pl Poziom podwórkowy, gra spadkowicz z drużyną walczącą o utrzymanie i o dziwo chyba większa ambicja u tych co spadli odpowiedz

Miki - 47 minut temu, *.jmdi.pl Czemu oni grają jak na orliku? Dwoch biegnie, reszta stoi, jeden próbuje kiwać to reszta podziwia… odpowiedz

Zbycho(L) - 49 minut temu, *.centertel.pl 60 min. K... a jaja im powiązało? Co to będzie od 75 min.🤯🤣 odpowiedz

Anonim - 49 minut temu, *.play.pl Zaczyna strasznie cuchnąć bramka dla bruk-betu w początkach drugiej polowy odpowiedz

Chudy Grubas - 50 minut temu, *.78.243 Prosimy się o remis. odpowiedz

wtf - 51 minut temu, *.a2mobile.pl Piłkarsko nawet Termalica wygląda lepiej od tych wkładów. odpowiedz

August - 55 minut temu, *.255.233 Rafcio się przestraszył kibiców widzewa i postanowił zrzucić Legię do 1 ligi? Dramat. odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl Nie no sendzina to chyba dzis panie manie mamy 50 baniek xd odpowiedz

Borsalino - 1 godzinę temu, *.orange.pl Poziom gry i transmisji meczowej zaczerpnięty z II ligi, przypadek ?

Kamera umieszczona w 3 rzędzie, słońce uniemożliwia dobrą widoczność a te ku...a 3 podania i wrzutka to już żenada jest. Tu nie żadnej jakości. odpowiedz

Wodz - 1 godzinę temu, *.play.pl Czego nie dali tego meczu później, w słońcu nic nie widać. Szczególnie jak akcje są po stronie trybuny gospodarzy odpowiedz

RobL - 1 godzinę temu, *.play.pl Augustyniak to dzisiaj mniej niż zero ,dwa razy patelnia dla rywali plus kiks w świetnej sytuacji plus dwa "wywalczone" stałe fragmenty brawo!!! I oni chcą z nim przedłużyć kontrakt odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pie...ona kompromitacja !!!!!! odpowiedz

Sylwek do - 1 godzinę temu, *.orange.pl Następny sezon zapowiada się dramatycznie....mamy tak słabych grajków że to szok. Tyłek ratuje na te chwilę Adamski ..ale jak nie trafimy drugiego gola to skończy się jakimś fatalnym remisem odpowiedz

meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Augustyniak to jest trzeeźwy..? odpowiedz

Zbycho(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @meter: może słońce go oślepia, bo podaję na ciemną stronę mocy 😂. Po przerwie będą pod słońce. Proponuję 😎. 😜 odpowiedz

Zbycho(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Je.....ć komentatorów. C+ żenada nic nie widać. Jaki kanał tacy mówcy odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Zbycho(L): wytrzeźwiej, to i wzrok wróci. odpowiedz

Zbycho(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @...: Taki mądry jesteś, to przy tym słupku widziałeś pełną akcję.... i za chwilę następną. Nawet Ci opowiadacze nie wiedzą kto co robi, chociaż są na stadionie.😎

Nawet nie stać Ciebie na nick. 💩 odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Zbycho(L): trzymaj fason gamoniu z nickiem odpowiedz

Kowal - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Zbycho(L): pełna zgoda. Nic nie widać. Męka. I kamery na wysokości jajek. odpowiedz

xxL - 29 minut temu, *.t-mobile.pl @Kowal: tylko co do jakości transmisji ma komentator? Zresztą jak ci komentator z canal + nie pasuje to przełącz na tvp sport - posluchasz super speca podolinskiego ;-) odpowiedz

replika - 2 godziny temu, *.orange.pl Niefortunna pozycja kamery w stosunku do słońca. W ogóle nie wiem kto przy piłce. odpowiedz

Bln - 2 godziny temu, *.play.pl Dobrze , że spadają, k...a oglądać mecz z tej perspektywy to dramat. Won do 5ligi odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Bln: oj tak, jak z jakiś egzotycznych krajòw odpowiedz

Maro - 2 godziny temu, *.play.pl jeszcze mecz się nie zaczął a te z Canal (ściek plus) już ieszczą ,że Legia nie wygra.

Wczoraj na widzewie dostali zaćmienia bo o faulu na czerwoną wspomnieli około 30 min ,żenada odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @Maro: Dalej jest jeszcze lepiej, Brosz mowi, ze czeka ich prawdziwe swieto dzisiaj (w koncu trzeba swietowac spadek), reporter probuje wmowic Papszunowi, ze z Widzewem wygralismy na farcie a na koncu para komentatorow trzyma kciuki za powrot Termaliki do ekstraklasy (obaj oczywiscie są z Krakowa i za chwile beda obiektywnie komentowac mecz Legii XDD)



Przestali juz nawet udawac obiektywnych. odpowiedz

Maro - 2 godziny temu, *.play.pl @L: I tak jest zawsze .w każdtym meczu Legii znajdują jakię q..wa kontrowersji albo się powołują na zdarzeniach w meczach Legii. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Chryste Panie! Mileta na ławce i atak Adamski Nsame? Cud!❤️🤍💚 odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @(L): A jak nic to nie da to dalej bedzie Rajovic wyzywany, co nie? Bo Adamskiego i Nsame nie wypada. odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net @L:

Przecież to piłkarski inwalida o co ci znowuż chodzi haha. Każdy się cieszy że inne zestawienie w końcu widzimy 🙂

Ale ty ujadasz do normalnych ludzi z którymi punktem widzenia i skąd ja to znam hahaha 😁

jesteś ziomek mioduskiego jak ten @mateusz z gór i chyba za rękę chodzicie po mieście hahaha odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl @L: Bez wątpienia. Dzisiaj muszą zdeklasować rywala w ataku. Jak się nie obronią też dostaną swoją porcję. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @bum: O to, cymbale, ze ten "inwalida" strzelil najwiecej goli w tym sezonie i dzieki jego golom wygrywalismy mecze, nie dzieki golom Nsame. Gdyby nie 6 pkt z Cracovia i Pogonia ostatnio po golach Rajovica to dzisiaj siedzielibysmy w strefie spadkowej. Ogarniasz w ogole rzeczywistosc?



Normalnych ludzi? Dla ciebie normalni ludzie wyzywaja swoich napastnikow? Hahahhhaha, co za kretyn xd



No ta, jestem ziomek Mioduskiego bo nie wyzywam Rajovica? A ty jestes czyj ziomek, ze sie tak podniecasz Nsame? Przeciez jego tez sciagnal Mioduski xddddddd



PS. Ja tylko spytalem kto bedzie ofiarą po ew braku zwyciestwa, bo jakos jestem dziwnie spokojny, ze Nsame moze dzisiaj 8 karnych nie trafic a i tak bedzie wyzywany Rajovic jak wyjdzie z Lechią w 1 skladzie.



Takim jestes wlasnie normalnym ziomkiem, ktory wyzywa wlasnego pilkarza. Pogratulowac, bum. odpowiedz

Bln - 1 godzinę temu, *.play.pl @bum: odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net @L: nie podniecam się żadnym nsame z przebitymi blachami kretynie.

W odpowiedzi na te jakże ważne gole Rajovica w twoim mniemaniu powiem tyle: jakby wykorzystał swoje sytuacje to byśmy mieli puchary ale to jest zwykła kaleką piłkarska.

Wiesz jedno ze nikt inny nie decyduje w Legii o tym kto zostaje podpisany jak sam pudel.

Sram na niego i jego piłkarzy.... Ta drużyna i struktury klubu to jakiś PRL i zacofanie społeczne.

Wręcz kryminał.

A ty to się goń razem ze swoimi kolegami którzy myślą podobnie do ciebie. Banda pajaców bez mózgu hahaha.

Legia jest chora na raka mioduskiego i tyle w temacie. A takie tampaki jak ty to jest dla miodka szczęście i radość nara 😂 odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @L: a ile rajo zepsuł sytuacji i nie wygraliśmy? A jakie on strzelił gole ? Z Radomiakiem to bramkarz w piłkę nie trafił , z Pogonią dwa gole to dwa farfocle. Gość w 30 meczach strzelił 5 goli w lidze . Nsame nie grał pół roku i 20 meczy mniej i ma 3 gole od rajo mniej w lidze i może dwa gole mniej w całości a teraz policz minuty na boisku Nsame/ Adamskiego i rajo cymbale i będziesz miał odpowiedz jaki to zajebisty napastnik z rajowicza. Poza tym co mecz gość najsłabszy na boisku w opinii 30 tys kibiców Legii tylko według papszuna i ciebie rajo najlepszy 🤣 odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pokażcie w tym meczu ,że potraficie grać w piłkę nożną. odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest nadzieja.

Nareszcie bez tej kaleki Rajevaca w I składzie. Legia do boju!😎

oraz

Mioduski WON! odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl A co się stało, że nasza trzymilionowa gwiazda jest na ławce rezerwowych??? 😁 odpowiedz

S(L)AWEK - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Nie.Nie wierzę nie ma w wyjściowym składzie rajovica?😢 odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.78.243 Ulalala, Papszun wysłuchał modły kibiców?!

Zobaczymy jak pogra Adamski w duecie z Nsame. Oby zażarło! odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kaleka chudyna w I składzie a Zewjak siedzi na ławce w meczu z I ligowcem. Brawo trener odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @majusL@legionista.com: Zewlakow to nie wahadlowy, ty kibicu z Temu :d odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl @L: i tak byłby lepszy niz 100 chodynow. Dzbanie!! odpowiedz

Wiatrak - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @majusL@legionista.com: dzbanem jestes Ty . Chodyna i Żewłakow to całkowicie dwie inne pozycje . Jesli Ty byś robił skład to Otto grał by w ataku . A jeśli Zewłakow miałbyć wahadłowym to to długo by nie pobiegał odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ............................... Hindrich ............................

Piątkowski ... Augustyniak ... Leszczyński ... Kun

...................... Szymański ... Elitim ....................

Chodyna ................ Kapustka ............... Kováčik

.............................. Adamski .............................

💪👍

🙂

❤️🤍💚 odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @MonsteR (L): XDDDDDDDDD odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl Easy 3 punkty i kończymy ten gówniany sezon. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.