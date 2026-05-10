Z Niecieczy wreszcie z tarczą

Legia wreszcie zdobyła Niecieczę. W niedzielę "Wojskowi" pokonali na wyjeździe Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 1-0 po golu w pierwszej połowie Rafała Adamskiego. Dla warszawskiego klubu była to pierwsza ligowa wygrana z tym zespołem na jego stadionie. Dzięki trzem zdobytym punktom gracze Marka Papszuna jeszcze mocniej oddalili od siebie widmo spadku.

Początek spotkania o dziwo należał do gospodarzy. Legia wydawała się być wyjątkowo nieskoncentrowana, przez co popełniała proste błędy w obronie. Najpierw niepewnie w wyprowadzeniu piłki zachował się Otto Hindrich, który omal nie stracił piłki na rzecz jednego z gospodarzy. Za moment bardzo nierozważnie zachował się Rafał Augustyniak. Środkowy obrońca podał wprost do Kamila Zapolnika i na całe szczęście, ten przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem z Warszawy. Niedawno powołany do swojej reprezentacji golkiper uratował swoją drużynę przed stratą gola we wspaniałym stylu. W 12. minucie wreszcie przebudzili się legioniści. Na skrzydle rozpędził się Kacper Chodyna, który dokładnie zacentrował na głowę Jean-Pierre'a Nsame. Kameruńczyk główkował z kilku metrów, ale niestety niecelnie.

Z biegiem czasu Legia łapała coraz więcej pewności. W 19. minucie wyszła w końcu na prowadzenie za sprawą niezawodnego Rafała Adamskiego! Napastnik znakomicie wykorzystał dośrodkowanie ze skrzydła od Kamila Piątkowskiego i głową pokonał bezradnego Adrian Chovana. Adamski wykończył tę akcję w idealnym stylu, uderzył piłkę dokładnie w to miejsce, z którego przemieszczał się golkiper, wobec czego ten miał wyjątkowo utrudnione zadanie. To był punkt zwrotny pierwszej odsłony. Od tego momentu legioniści złapali o wiele więcej pewności siebie, natomiast Termalica wyraźnie zaczęła mieć problemy z konstruowaniem akcji w ofensywie.

fot. Woytek / Legionisci.com

Dwa kwadranse po rozpoczęciu gry kolejna ładna akcja Legii. Adamski wygrał walkę na skrzydle, skąd płasko dograł do Rafała Augustyniaka. Pomocnik skiksował, zaprzepaszczając znakomitą szansę na gola. Chwilę potem gracze gospodarzy mogli odpowiedzieć w najlepszy dla siebie sposób. Po zamieszaniu w polu karnym sytuacyjnie główkował Sergio Guerrero i tym razem "Wojskowych" uratował słupek. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem Legii, która miała początkowo trochę problemów z przeciwnikami, ale finalnie zasłużenie prowadziła.

Niedługo po starcie drugiej połowy mogło być 1-1, gdyby nie fenomenalna interwencja Hindricha. Rumun w znakomitym stylu obronił strzał z bliskiej odległości Macieja Ambrosiewicza. Tym samym po raz kolejny bramkarz pokazał, że znajduje się aktualnie w bardzo wysokiej formie. W pierwszym kwadransie lepiej grali gospodarze, którzy ponownie lepiej od swoich przeciwników prezentowali się po wyjściu z szatni. W 65. minucie ponownie w głównej roli nieprawdopodobny Hindrich! Legionista tym razem wygrał pojedynek sam na sam z wprowadzonym w przerwie Radu Bobocem.

Potem gra uspokoiła się, chociaż Termalica raz po raz odgryzała się groźnymi kontrami. W 80. minucie golkiper Legii ponownie zmuszony był do interwencji, lecz zdecydowanie łatwiejszej niż poprzednie, gdyż uderzenie rywala było lekkie i wprost w niego. Arbiter do regulaminowego czasu gry doliczył aż siedem minut, ponieważ sporo mieliśmy niewymuszonych przerw w grze. W tym czasie Bruk-Bet Termalica mocno naciskała i zepchnęła legionistów do głębokiej defensywy. Szczęśliwie gospodarzom nie udało się stworzyć realnego zagrożenia i zmusić do interwencji Hindricha, wobec czego Legia wyjechała z Niecieczy z trzema punktami.

Ekstraklasa 2025/2026

32. kolejka



4595 Nieciecza, Polska

Stadion Sportowy

10.05.2026

17:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Legia Warszawa 0-1 (0-1)

Adamski 19' 1 Adrian Chovan 32 Miłosz Matysik 46' 3 Arkadiusz Kasperkiewicz 77 Artem Putiwcew 86' 21 Damian Hilbrycht 28 Maciej Ambrosiewicz 75' 8 Rafał Kurzawa 23 Sergio Guerrero 29 Gabriel Isik 25 Kamil Zapolnik 19 Ivan Durdov 46' 24 Maciej Janicki 99 Miłosz Mleczko 5 Lucas Masoero 6 Maciej Wolski 7 Morgan Fassbender 9 Jesus Jimenez 46' 16 Paweł Surowiec 26 Wojciech Jakubik 86' 27 Radu Boboc 46' 35 Kacper Surowiec 53 Andrzej Trubeha 75' Otto Hindrich 89 Kamil Piątkowski 91 Rafał Augustyniak 8 Radovan Pankov 12 Kacper Chodyna 11 Juergen Elitim 22 78' Damian Szymański 44 Patryk Kun 23 Bartosz Kapustka 67 61' Jean-Pierre Nsame 18 71' Rafał Adamski 9 Kacper Tobiasz 1 Henrique Arreiol 6 Ruben Vinagre 19 Jakub Żewłakow 20 61' 78' Mileta Rajović 29 78' W. Wojciech Urbański 53 78' Artur Jędrzejczyk 55 Jan Leszczyński 74 71' Ermal Krasniqi 77 K. Kacper Urbański 82 Samuel Kováčik 99 Trener: Marcin Brosz

Asystent trenera: Marek Kasprzyk

Kierownik drużyny: Krzysztof Kozik

Fizjoterapeuta: Błażej Janik

Trener: Marek Papszun

Asystent trenera: Artur Węska

Kierownik drużyny: Paweł Feliciak

Fizjoterapeuta: Bartosz Kot

Sędziowie

Główny: Karol Arys (Polska)

Asystent: Marek Arys (Polska)

Asystent: Marcin Janawa (Polska)

Techniczny: Maciej Kuropatwa (Polska)

VAR: Paweł Pskit (Polska)

AVAR: Karol Iwanowicz (Polska)

Pogoda:

Temperatura: 19°C

Wilgotność: 40%



Średnia wieku Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 28.09 lat

Podstawowa + zmiennicy: 28.07 lat

Cała kadra meczowa: 25.82 lat



Średnia wzrostu Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 182.8 cm

Podstawowa + zmiennicy: 184.3 cm

Cała kadra meczowa: 183.6 cm

Podstawowa jedenastka:Podstawowa + zmiennicy:Cała kadra meczowa:Podstawowa jedenastka:Podstawowa + zmiennicy:Cała kadra meczowa:

