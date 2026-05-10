Bruk-Bet 0-1 Legia

Z Niecieczy wreszcie z tarczą

2026-05-10 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa Damian Szymański Rafał Adamski gol,mecz-3628 | fot. Woytek / Legionisci.com
Wiśnia
Legia wreszcie zdobyła Niecieczę. W niedzielę "Wojskowi" pokonali na wyjeździe Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 1-0 po golu w pierwszej połowie Rafała Adamskiego. Dla warszawskiego klubu była to pierwsza ligowa wygrana z tym zespołem na jego stadionie. Dzięki trzem zdobytym punktom gracze Marka Papszuna jeszcze mocniej oddalili od siebie widmo spadku.

Początek spotkania o dziwo należał do gospodarzy. Legia wydawała się być wyjątkowo nieskoncentrowana, przez co popełniała proste błędy w obronie. Najpierw niepewnie w wyprowadzeniu piłki zachował się Otto Hindrich, który omal nie stracił piłki na rzecz jednego z gospodarzy. Za moment bardzo nierozważnie zachował się Rafał Augustyniak. Środkowy obrońca podał wprost do Kamila Zapolnika i na całe szczęście, ten przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem z Warszawy. Niedawno powołany do swojej reprezentacji golkiper uratował swoją drużynę przed stratą gola we wspaniałym stylu. W 12. minucie wreszcie przebudzili się legioniści. Na skrzydle rozpędził się Kacper Chodyna, który dokładnie zacentrował na głowę Jean-Pierre'a Nsame. Kameruńczyk główkował z kilku metrów, ale niestety niecelnie.

Z biegiem czasu Legia łapała coraz więcej pewności. W 19. minucie wyszła w końcu na prowadzenie za sprawą niezawodnego Rafała Adamskiego! Napastnik znakomicie wykorzystał dośrodkowanie ze skrzydła od Kamila Piątkowskiego i głową pokonał bezradnego Adrian Chovana. Adamski wykończył tę akcję w idealnym stylu, uderzył piłkę dokładnie w to miejsce, z którego przemieszczał się golkiper, wobec czego ten miał wyjątkowo utrudnione zadanie. To był punkt zwrotny pierwszej odsłony. Od tego momentu legioniści złapali o wiele więcej pewności siebie, natomiast Termalica wyraźnie zaczęła mieć problemy z konstruowaniem akcji w ofensywie.

Dwa kwadranse po rozpoczęciu gry kolejna ładna akcja Legii. Adamski wygrał walkę na skrzydle, skąd płasko dograł do Rafała Augustyniaka. Pomocnik skiksował, zaprzepaszczając znakomitą szansę na gola. Chwilę potem gracze gospodarzy mogli odpowiedzieć w najlepszy dla siebie sposób. Po zamieszaniu w polu karnym sytuacyjnie główkował Sergio Guerrero i tym razem "Wojskowych" uratował słupek. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem Legii, która miała początkowo trochę problemów z przeciwnikami, ale finalnie zasłużenie prowadziła.

 

Niedługo po starcie drugiej połowy mogło być 1-1, gdyby nie fenomenalna interwencja Hindricha. Rumun w znakomitym stylu obronił strzał z bliskiej odległości Macieja Ambrosiewicza. Tym samym po raz kolejny bramkarz pokazał, że znajduje się aktualnie w bardzo wysokiej formie. W pierwszym kwadransie lepiej grali gospodarze, którzy ponownie lepiej od swoich przeciwników prezentowali się po wyjściu z szatni. W 65. minucie ponownie w głównej roli nieprawdopodobny Hindrich! Legionista tym razem wygrał pojedynek sam na sam z wprowadzonym w przerwie Radu Bobocem.

Potem gra uspokoiła się, chociaż Termalica raz po raz odgryzała się groźnymi kontrami. W 80. minucie golkiper Legii ponownie zmuszony był do interwencji, lecz zdecydowanie łatwiejszej niż poprzednie, gdyż uderzenie rywala było lekkie i wprost w niego. Arbiter do regulaminowego czasu gry doliczył aż siedem minut, ponieważ sporo mieliśmy niewymuszonych przerw w grze. W tym czasie Bruk-Bet Termalica mocno naciskała i zepchnęła legionistów do głębokiej defensywy. Szczęśliwie gospodarzom nie udało się stworzyć realnego zagrożenia i zmusić do interwencji Hindricha, wobec czego Legia wyjechała z Niecieczy z trzema punktami. 

Ekstraklasa 2025/2026
32. kolejka

4595
Nieciecza, Polska
Stadion Sportowy
10.05.2026
17:30
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Legia Warszawa
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
0-1
Legia Warszawa
(0-1)
Adamski 19'
1 Adrian Chovan
32 Miłosz Matysik 46'
3 Arkadiusz Kasperkiewicz
77 Artem Putiwcew 86'
21 Damian Hilbrycht
28 Maciej Ambrosiewicz 75'
8 Rafał Kurzawa
23 Sergio Guerrero
29 Gabriel Isik
25 Kamil Zapolnik
19 Ivan Durdov 46'
24 Maciej Janicki
99 Miłosz Mleczko
5 Lucas Masoero
6 Maciej Wolski
7 Morgan Fassbender
9 Jesus Jimenez 46'
16 Paweł Surowiec
26 Wojciech Jakubik 86'
27 Radu Boboc 46'
35 Kacper Surowiec
53 Andrzej Trubeha 75'
Otto Hindrich 89
Kamil Piątkowski 91
Rafał Augustyniak 8
Radovan Pankov 12
Kacper Chodyna 11
Juergen Elitim 22
78' Damian Szymański 44
Patryk Kun 23
Bartosz Kapustka 67
61' Jean-Pierre Nsame 18
71' Rafał Adamski 9
Kacper Tobiasz 1
Henrique Arreiol 6
Ruben Vinagre 19
Jakub Żewłakow 20
61' 78' Mileta Rajović 29
78' W. Wojciech Urbański 53
78' Artur Jędrzejczyk 55
Jan Leszczyński 74
71' Ermal Krasniqi 77
K. Kacper Urbański 82
Samuel Kováčik 99
Trener: Marcin Brosz
Asystent trenera: Marek Kasprzyk
Kierownik drużyny: Krzysztof Kozik
Fizjoterapeuta: Błażej Janik
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Sędziowie
Główny: Karol Arys (Polska)
Asystent: Marek Arys (Polska)
Asystent: Marcin Janawa (Polska)
Techniczny: Maciej Kuropatwa (Polska)
VAR: Paweł Pskit (Polska)
AVAR: Karol Iwanowicz (Polska)
Pogoda:
Temperatura: 19°C
Wilgotność: 40%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 28.09 lat
Podstawowa + zmiennicy: 28.07 lat
Cała kadra meczowa: 25.82 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 182.8 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.3 cm
Cała kadra meczowa: 183.6 cm

Komentarze (8)

mietowy - 10 minut temu, *.play.pl

3pkt najwazniejsze ale gra wiele do zyczenia

Wołomin NR - 10 minut temu, *.centertel.pl

W drugiej połowie oczy krwawiły

Chudy Grubas - 10 minut temu, *.78.243

Matko przenajświętsza, skład desek i papy, gdyby nie bramkarz to tu by była totalna klęska. Jak tak można grać?!
To wyglądało jak mecz dwóch spadkowiczów. Tu się nic nie broni, to jest wszystko do zaorania.

Vander - 10 minut temu, *.65.35

Ale padło, oczy krwawią

Grinder - 11 minut temu, *.play.pl

to co gra Legia to jakiś koszmar; niech ten sezon już się skończy

L - 11 minut temu, *.play.pl

Dramat. W drugiej połowie najgorsza drużyna ligi zepchnęła papszunos galactisos do głębokiej obrony. W przyszłym roku znowu walka o pozostanie w lidze. Wuefista i jego 100 asystentów 🤬

księciunio - 12 minut temu, *.play.pl

co augustyniak jeszcze robi w Legii i jeszcze tej desce proponują przedłużenie kontraktu, Żewłakow Won !!!!!!!!!!

Kajtus - 12 minut temu, *.orange.pl

Wygraliśmy, ale chwalić się nie ma czym...

