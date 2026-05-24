12 zwycięstw w lidze. Tak słabo nie było od dekad

Zakończony sezon Ekstraklasy w wykonaniu Legii Warszawa pozostawia ogromny niedosyt, co brutalnie obnażają ligowe statystyki. „Wojskowi” w całym cyklu rozgrywkowym zdołali odnieść zaledwie 12 zwycięstw. Aby znaleźć tak słaby bilans, musimy cofnąć się w czasie aż o 34 lata – do sezonu 1991/1992, kiedy to legioniści tylko 11 razy schodzili z boiska z kompletem punktów.
Jeden z gorszych sezonów w historii

12 wygranych w 34 spotkaniach oznacza, że legioniści wygrali zaledwie 35% wszystkich meczów. Spojrzenie na historię klubu uświadamia, jak fatalny jest to rezultat.

Legia rozegrała dotychczas aż 89 sezonów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Tylko w 14 z nich współczynnik zwycięstw był gorszy niż w tym roku.

 

Od 1936 do 1996 roku – skrajności w historii klubu

Jak ten wynik wypada na tle historycznych skrajności?

Historycznie najsłabszy pod tym kątem był rok 1936. Legia wygrała wówczas zaledwie 17% spotkań i po raz jedyny w swojej historii spadła z ligi. Z kolei najlepszy procentowy wskaźnik „Wojskowi” zanotowali w sezonie 1995/96. Wygrali wtedy aż 79,5% meczów... a i tak nie zdołali wywalczyć mistrzostwa Polski.


L - 56 minut temu, *.play.pl

Mistrz z zaledwie 16 zwyciestwami, mniej niz polowa, spadkowicz z najwieksza liczba strzelonych bramek. Niezla ta nasza liga xd

